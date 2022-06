Un bărbat s-a dat drept medic și a lăsat un bătrân fără o sumă însemnată de bani

Polițiștii din Capitală au reținut un bărbat de 35 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. El s-a dat drept medic și l-a convins pe un bătrân sa-i dea 2900 de lei pentru a-i cumpăra medicamente, după care a fugit, scrie Mediafax.



Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au reținut joi un bărbat de 35 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.



„Cercetările au fost declanșate la data de 13 mai a.c., de către Secția 24 Poliție, când un bărbat în vârstă de 77 de ani a sesizat faptul că, în aceeași zi, o persoană necunoscută, care s-a recomandat medic, a intrat în locuința sa, după ce au interacționat pe stradă și, sub pretextul că trebuie să cumpere anumite medicamente, victima i-a remis o sumă de bani. Polițiști ai Secției 24 au demarat cercetările, identificând un bărbat, în vârstă de 35 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională. În baza probatoriului administrat în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că bărbatul ar fi abordat persoana vătămată pe stradă și, sub pretextul că ar fi medic și trebuie să cumpere urgent anumite medicamente, ar fi determinat victima să îi permită accesul în locuință , iar mai apoi, ar fi mers împreună la un bancomat, de unde ar fi retras 2.900 de lei. Victima i-ar fi remis bănuitului suma de bani, iar acesta ar fi părăsit zona în fugă”, potrivit unui comunicat de presă.

S-au efectuat percheziții la domiciliul suspectului

Joi s-a pus în aplicare un mandat de percheziție, în județul Dâmbovița, la domiciliul bărbatului în cauză.



„Acesta a fost depistat, audiat și reținut pentru 24 de ore, ulterior magistrații dispunând măsura arestării preventive. Cercetările sunt continuate de către Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se menționează în comunicat.

Un olandez de 68 de ani, pentru care autoritățile din țara sa au emis un mandat de arestare, pentru că exercita fără drept profesia de medic oncolog, a fost prins de polițiștii bucureșteni, transmite Agerpres. Individul a prescris tratamente empirice pentru 5 bolnavi, care, în final au murit,.



Potrivit Poliției Române, polițiștii Direcției de Investigații Criminale - Serviciul Urmăriri au depistat, în sectorul 6 din București, un bărbat, de 68 de ani, cetățean al Regatului Țărilor de Jos. Pe numele acestuia a fost emis, de către autoritățile judiciare din Țările de Jos, un mandat european de arestare, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, cauzare de leziuni corporale grave și omor, fapte pedepsite de Codul penal din această țară cu pedeapsa închisorii de 20 de ani.

