Un bărbat a făcut un test ADN și a aflat că mai are șapte frați despre care nu știa nimic

John Chambers, în vârstă de 37 de ani, un compozitor care locuiește la Londra, a declarat pentru The Independent că, atunci când avea 33 de ani, l-a găsit pe donator, iar apoi a aflat că mai are șapte frați vitregi.

„Am aflat că am fost conceput de un donator de spermă în urmă cu patru ani, adică la vârsta de 33 de ani. Am descoperit asta, după ce am primit cadou de Crăciun un test ADN. Fratele meu a cumpărat kituri pentru mama și tatăl meu. Prietena lui i-a luat și lui un kit. Tatăl meu a tras de timp și nu a vrut să trimită kitul înapoi. M-am gândit: 'De ce nu? Hai să aflăm ce procentaj de Viking ai'. Fratele meu s-a potrivit cu mama, dar nu și cu tatăl meu. Uitându-mă la rezultate, m-am gândit: 'O, Doamne, oare mama a avut o aventură?'. Când s-au așezat și mi-au spus totul, a fost puțin neclar, m-am simțit ca într-un uriaș rollercoaster emoțional timp de săptămâni, ba chiar luni de zile”, a spus bărbatul, într-un interviu pentru The Independent.

„Îți pierzi sentimentul de identitate”, a adăugat el. „Alte persoane care află că au fost concepute prin donare la vârsta adultă relatează experiențe similare și își pun întrebarea: 'Cine sunt eu acum?'”.

Cei șapte frați vitregi pe care i-a descoperit au același tată, dar au mame diferite. Se întâlnesc din când în când să bea ceva sau fac grătar în familie și au descoperit că au multe lucruri în comun.

Cei șapte frați s-au întâlnit și cu donatorul de spermă cu ajutorul căruia au fost concepuți. „Inițial a fost rece și e de înțeles. I se spusese că va rămâne anonim", povestește Chambers.







