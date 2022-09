Un afacerist a ajuns la urgențe, după ce a văzut factura la electricitate de peste 83.000 de euro

Un afacerist care deține un complex hotelier în Italia, a ajuns la spital, după ce a primit o factură record la electricitate, de 83.318 de euro, scrie tag24.it. Davide Bellitteri locuiește în orașul italian Marsala, iar când a aflat suma uriașă pe care o are de plătit până pe 6 octombrie, a început să se simtă rău și a ajuns în camera de urgență.

"Nu mai vedeam nimic. Nu mai trăisem niciodată un asemenea sentiment. Le mulțumesc medicilor de la spitalul Paolo Borsellino care m-au asistat și în special doctorului Schifano care m-a ținut sub observație timp de șase ore", a spus Bellitteri.

Din fericire, bărbatul se simte mai bine. El i-a cerut acum avocatului său să verifice dacă cumva factura conţine vreo greşeală sau suma respectivă chiar trebuie plătită. Ultima factură pe care a primit-o Davide Bellitteri a fost de 8.800 de euro. El spune că acum are de plătit de 10 ori mai mult, o sumă care l-ar putea obliga să-și închidă afacerea.

"Nu poţi să impui un astfel de cost unei activități, o astfel de cifră este de neconceput. De la 1 octombrie vom închide. Iarna, cu încălzirea, ar fi nesustenabil pentru noi să continuăm. Pentru ce lucrăm? Vor fi luni foarte grele pentru toată lumea, antreprenori şi angajaţi", a mai afaceristul italian.

Ministru al Energiei ”jecmănit” de un furnizor de gaze: M-au amenințat cu debranșarea

Un ministru a primit o recalculare a facturii la gaz de 4.700 de lei. Asta în iulie. În față avea două variante: să plătească sau să fie debranșat. A plătit, iar în august a primit, din nou, recalculare, una de 1.500 de lei. După ce totul a fost preluat în presă, furnizorul a intervenit rapid, în doar o oră.

”Am aflat că se întocmește o listă onorifică a păgubiților de la facturile de gaze. Vă rog să acceptați și prezența mea pe această listă, chiar pe un loc de frunte. Iată și dovezile pe care le aduc în sprijinul solicitării mele:

La sfârșitul lunii iulie a.c. am primit o factură de gaze de 4.762 lei (!). Motivul invocat de firma (...) era acela că s-a făcut o recalculare pe anii 2020 – 2022 (!?!). Ciudat, mai ales că la câteva luni odată cineva din partea firmei venea și-mi citea contorul, ba chiar îl fotografia cu telefonul, ca o piedică în calea uitării. Am protestat, dar zadarnic, în domeniul energiei furnizorul are întotdeauna dreptate.

Mi s-a spus că mi-au înlocuit contorul și că la citirea lui a rezultat această diferență pe care, dacă n-o plătesc, o să fiu decuplat de la rețea. Așa că, pentru a nu intra în încurcături și mai mari și sperând că, astfel, scap de belele viitoare, am plătit.

Numai că speranța mea a fost deșartă. Am primit zilele trecute factura pe august. Cică tot estimată. În valoare de 1500 lei (!!!). M-am dus la contor să văd ce arată. N-am putut citi nimic, căci ecranul contorului e mat ca un televizor chior, nu se vede nimic pe el.

Și mi-am făcut socoteala că dacă în august, când nu consum gaze, am plătit 1500 de lei, probabil că la iarnă o să plătesc cât o fabrică de sticlă sau o rafinărie. Nu știu dacă în politică există democrație, dar în energie precis există. Căci, iată, eu, care am fost în mai multe rânduri ministrul energiei, sunt jecmănit cot la cot cu atâția alți cetățeni simpli, dar onorabili, ceea ce arată că în energie nu există privilegii” a scris economistul Varujan Vosganian, fost ministru al Energiei, pe Facebook. Vezi mai mult AICI.

