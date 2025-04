UE lovește în importurile americane: Contramăsuri de până la 26 miliarde de euro după tarifele lui Trump

Declarația a fost făcută luni de comisarul european pentru Comerț, Maros Sefcovic, într-o conferință de presă transmisă de agenția Reuters.

„Cu privire la oțel, aluminiu și derivate... vorbim de aproximativ 26 miliarde de euro. Finalizăm lista la noapte... dar pot să vă spun că nu va depăși 26 miliarde de euro, pentru că am ascultat foarte atent ce ne-au spus statele membre”, a afirmat Sefcovic, subliniind că lista exactă a produselor vizate este în faza finală de redactare.

Această decizie vine ca reacție directă la tarifele de 25% impuse de Washington asupra importurilor de oțel, aluminiu și autoturisme provenind din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Comisia Europeană caută echilibru între fermitate și deschidere la dialog

Sefcovic a mai declarat că executivul european dorește să se asigure că „povara este împărțită în mod echitabil între toate statele membre” și că măsurile nu vor afecta disproporționat anumite economii din interiorul Uniunii.

În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat luni că Bruxelles-ul este deschis dialogului cu Statele Unite pentru a găsi o soluție amiabilă, dar a avertizat că Uniunea nu va ezita să adopte măsuri de răspuns.

„Am oferit taxe 'zero pentru zero' pentru bunurile industriale, așa cum am făcut cu succes cu mulți alți parteneri comerciali, pentru că Europa întotdeauna este pregătită pentru un acord bun, așa că îl menținem pe masă. Dar, de asemenea, suntem pregătiți pentru a răspunde cu contramăsuri și a ne apăra interesele”, a subliniat von der Leyen.

Industria metalelor și auto, consultată în pregătirea răspunsului

Înainte de a face anunțul public privind represaliile comerciale, Ursula von der Leyen a avut o întâlnire cu reprezentanții industriei metalelor și a planificat discuții ulterioare cu reprezentanții sectorului auto. Scopul acestor consultări este de a calibra cât mai corect măsurile de răspuns, în așa fel încât să fie eficiente, dar să nu creeze dezechilibre interne în piața europeană.

Contextul tensionat al relațiilor comerciale transatlantice

Tarifele introduse de administrația Trump au fost criticate de liderii europeni încă de la început, fiind considerate protecționiste și contrare normelor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Deși administrația Biden a încercat o detensionare a relațiilor, multe dintre taxele vamale au rămas în vigoare, iar discuțiile privind eliminarea lor s-au dovedit anevoioase.

UE a subliniat în repetate rânduri că este deschisă unui nou cadru comercial bazat pe reciprocitate și cooperare, dar, în lipsa unor concesii din partea Washingtonului, este pregătită să acționeze ferm.

Lista finală a produselor americane care vor fi vizate de contramăsurile Uniunii Europene urmează să fie publicată în zilele următoare. Potrivit oficialilor europeni, aceasta va reflecta un echilibru între protejarea intereselor industriei europene și menținerea canalelor de dialog deschise cu SUA.

În paralel, Bruxelles-ul continuă să negocieze cu administrația americană o soluție pe termen lung pentru eliminarea tarifelor și restabilirea unui climat comercial stabil între cele două economii majore ale lumii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News