Ucraina susține că ar fi produs „daune grave” la o bază aeriană rusă din Crimeea / video

O sursă de informații ucrainene spune că serviciul de securitate și marina Ucrainei SBU au lovit baza aeriană Saky din Crimeea ocupată de ruși în atacul de azi noapte, provocând „daune grave”, potrivit Sky News.

A apărut în timp ce armata rusă a declarat că a distrus 19 drone ucrainene deasupra Crimeei și Mării Negre, fără a oferi detalii despre victime sau daune.

Reamintim că Ucraina a lansat „cel mai mare atac cu drone” de război de până acum asupra țintelor din Crimeea și Marea Neagră.

UAV attack on #Crimea - local media publish video Air defense and explosions are reported near Simferopol, Sevastopol and Yevpatoria. pic.twitter.com/7YuLqB4CQG

Russian occupiers are very nervous in Ukrainian Crimea



Local media report that #Crimea has suffered the most massive drone attack of all time.



Residents of Yevpatoriya, Dzhankoi, Balaklava, Sevastopol, Saky, Novofedorivka and other cities report the sounds of work of air… pic.twitter.com/lEUIYxkQmi