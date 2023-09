Ucraina, „cel mai mare atac cu drone” asupra Peninsulei Crimeea / video

Ucraina a tras cel puțin 19 drone „letale” în Marea Neagră și peninsula Crimeea și în alte peste alte regiuni de la granița Rusiei, a anunțat joi ministerul rus al Apărării, conform Independent.

Unitățile antiaeriene ruse au interceptat și distrus mai multe drone în regiune, a anunțat ministerul pe canalul său Telegram.

„În noaptea de 20 spre 21 septembrie, a fost interceptată o tentativă a regimului de la Kiev de a comite un atac terorist cu drone letale pe locații din Federația Rusă”, a spus ministerul.

Canalele Telegram din Rusia și Crimeea au raportat explozii puternice peste noapte.

„În Sevastopol, în zona golfurilor Kazachya și Kamyshovaya, a fost foarte mult zgomot în ultima oră”, se arată într-o postare pe canalul Telegram Crimean Wind, adăugând că exploziile au declanșat alarmele auto.

„Forțele armate ucrainene încearcă în mod masiv să atace Crimeea folosind drone. Potrivit oficialilor militari, cel puțin șapte drone au fost doborâte în doar 20 de minute. Locuitorii din Evpatoria, Dzhankoy, Balaklava, Sevastopol, Saki, Novofedorovka și alte orașe raportează reacția apărării aeriene”, a declarat Baza, un cont proeminent de Telegram legat de serviciile de securitate ale Rusiei.

Acesta a adăugat că localnicii au numit atacul de peste noapte drept „cea mai mare” lovitură cu drone din toate timpurile.

Trei drone au fost doborâte peste în, Belgorod și Orlov, în centrul și sudul Rusiei.

Belgorod, la doar 40 km de prima linie de război a Ucrainei, a fost supus unui atac aerian continuu în fiecare zi în această lună. Crimeea, anexată ilegal, este acum puternic vizată de războiul care continuă.

Ministerul nu a menționat dacă există victime sau pagube imediate.

În timp ce Ucraina rareori își asumă responsabilitatea pentru aceste atacuri asupra Rusiei și a teritoriilor controlate de ruși, a vorbit despre atacuri cu un sentiment de realizare, deoarece susține că țintirea acestor regiuni ajută la contraofensiva sa militară.

Miercuri, Ministerul Apărării al Ucrainei a confirmat că forțele sale au lovit un post de comandă al flotei ruse din Marea Neagră lângă Sevastopol, în Crimeea, la o săptămână după ce portul naval principal a fost incendiat într-un atac cu rachete de croazieră.

