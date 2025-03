Ucraina, prima oprire a lui Neil Young în turneul său european. Ce concert va susține artistul

Muzicianul canadian, în vârstă de 79 de ani, cunoscut pentru activitatea sa în formația Crosby, Stills, Nash & Young, a declarat că spectacolul va fi deschis tuturor, fără restricții de acces. În acest moment, data și locul exact ale concertului nu au fost stabilite, însă echipa sa poartă negocieri.

Anunțul său a fost însoțit de mesajul „Keep on Rockin’ in the free world” și de o imagine simbolică cu steagul Ucrainei fluturând pe un cer senin.

Decizia artistului vine într-un context politic tensionat, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a avut o întâlnire încordată cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Neil Young, cunoscut critic al fostului lider de la Casa Albă, a fost vocal în trecut în ceea ce privește politicile acestuia, mergând până la a-l acționa în instanță pentru utilizarea neautorizată a melodiilor sale în campania electorală din 2020.

În aceeași seară, soția lui Young, actrița Daryl Hannah, a urcat pe scena Premiilor Oscar, unde a transmis un mesaj de susținere pentru Ucraina, încheind cu expresia „Slavă Ucrainei”, care a fost întâmpinată cu aplauze entuziaste.

Turneul „Love Earth”, alături de trupa Chrome Hearts, era deja planificat să înceapă în luna iunie, cu opriri în Suedia, Norvegia, Danemarca, Irlanda, Olanda, Belgia, Germania, Statele Unite și Canada.

