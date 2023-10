Ucraina, nou atac cu drone maritime în Crimeea / Celebra navă „Pavel Derzhavin” și corveta „Buyan” ar fi fost avariate / video

O sursă din cadrul serviciilor de informații ucrainene susține că forțele armate de la Kiev au lovit un transportor de rachete rus și o navă de patrulare în apropiere de Sevastopol la începutul acestei săptămâni, conform Sky News.

Sursa a declarat agenției de presă Reuters că ambele nave au fost lovite cu drone, însă nu a oferit detalii cu privire la amploarea pagubelor.

Transportorul de rachete „Buyan” a fost atacat astăzi, iar transportorul de rachete „Pavel Derzhavin” a fost atacat miercuri în cadrul operațiunilor comune desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei și forțele navale, a spus sursa.

„După prima detonare, dragatoarele de mine și scafandrii ruși nu au putut să ne descopere know-how-ul”, a declarat sursa pentru Reuters.

„Transportorul de rachete Buyan... a fost lovit astăzi pe ruta Sevastopol cu arme experimentale pe „Sea Babies” (drone navale).”, se mai arată în informare.

Anterior au fost publicate imagini cu o navă incendiată în apropiere de Sevastopol, un oficial ucrainean susținând că este o navă de patrulare rusă.

Presa de stat rusă a publicat apoi o actualizare, spunând că exercițiile militare au avut loc în largul Crimeei - inclusiv cu nave de patrulare -, dar nu a menționat atacuri sau avarii.

