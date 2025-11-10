€ 5.0860
Data publicării: 12:08 10 Noi 2025

Ucraina descrie situația din Pokrovsk drept „critică“, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile
Autor: Ioan-Radu Gava

zelenski romania polonia Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Agerpres
 

Forțele ruse continuă presiunea în Pokrovsk, pentru a cuceri localitatea puternic disputată.

Trupele ucrainene care luptă în orașul estic Pokrovsk au descris situația de acolo ca fiind „critică”, cu lupte stradale aprige care lasă liniile frontului, potrivit soldaților și analiștilor militari, scrie Polskie Radio.

Un soldat ucrainean identificat doar ca Andriy a declarat pentru Radio Svoboda că forțele ruse suferă pierderi mari, dar continuă să trimită întăriri.

„Continuă să vină”, a spus el.

Șeful Statului Major General al Ucrainei, Andriy Hnatov, a confirmat această evaluare, spunând că forțele ruse au pierdut peste 2.000 de soldați în zonă în ultimele săptămâni.

Analistul militar Oleksiy Hetman a declarat că pozițiile defensive ale Ucrainei în și în jurul Pokrovskului rămân intacte, permițând trupelor să continue să oprească avansurile rusești.

El a avertizat împotriva afirmațiilor conform cărora potențiala cădere a orașului ar deschide calea forțelor Moscovei de a avansa spre Sloviansk și Kramatorsk, numind astfel de afirmații „dezinformare rusească”.

Pokrovsk, situat în regiunea Donețk din estul Ucrainei, a devenit unul dintre cele mai aprig disputate puncte de conflict din faza actuală a războiului.

Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, fără provocare, declanșând cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

rusia
ucraina
pokrovsk
