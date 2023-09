Ucraina a evacuat toți copiii din regiunea Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat miercuri evacuarea tuturor copiilor din mai multe oraşe şi sate din apropierea liniei frontului în regiunea Zaporojie (sud), punct central al contraofensivei împotriva armatei ruse.



"Am îndeplinit sarcina stabilită de guvernul ucrainean" şi am "evacuat toţi copiii împreună cu familiile lor" din localităţile Guliapole, Preobrajenka, Iegorivka, Stepnoghirsk şi Novopavlivka, a indicat viceguvernatorul Ievghen Mironenko, la televiziunea publică.



Potrivit media ucrainene, în total 59 de copii au fost evacuaţi.



Evacuarea acestor localităţi fusese anunţată în luna august, autorităţile evocând în acel moment o situaţie de securitate "dificilă".



Forţele ucrainene au raportat în ultimele săptămâni câştiguri limitate în regiunea Zaporojie, unde se confruntă cu poziţii fortificate ale armatei ruse.



Trupele ucrainene au reuşit cu toate acestea să preia controlul la începutul lunii septembrie asupra localităţii Rabotino, situată foarte aproape de oraşele şi localităţile vizate de evacuări. Luptele se dau de acum la est de această localitate, în apropiere de Verbovoe.



Armata ucraineană a străpuns primele linii de apărare rusă pe frontul de sud, a asigurat generalul ucrainean însărcinat cu contraofensiva Oleksandr Tarnavski, într-un interviu difuzat duminică de canalul american CNN. Dar Moscova infirmă "străpungerea" liniei Rabotino-Verbovoe de către ucraineni, indicând că armata rusă are o apărare complexă stratificată acolo, conform publicaţiei Voennoe obozrenie. Unele media ucrainene scriu despre un oarecare succes al armatei Kievului în acest sector, dar nu despre o "străpungere" strategică.



Cu sprijinul livrărilor de arme occidentale, Kievul a lansat la începutul lunii iunie o amplă contraofensivă în sud şi est cu obiectivul de a recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.



Chiar dacă ofensiva a fost încetinită mult timp de liniile fortificate ale Moscovei şi până în prezent a dus la recucerirea doar a câtorva sute de kilometri pătraţi şi eliberare unor mici localităţi devastate, pe ansamblu aceasta pare să se fi accelerat în ultimele săptămâni.



Primele tancuri americane Abrams au sosit luni în Ucraina cu o lună înainte faţă de calendarul iniţial, în timp ce armata Kievului este angajată într-o cursă contra cronometru, având în vedere că odată cu înrăutăţirea vremii se aşteaptă o încetinire a acestor operaţiuni în următoarele luni, conform Agerpres.

