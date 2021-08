Ucigașul lui Osama bin Laden le cere să plece oamenilor lui Biden. „Nu și-a dat încă demisia?”

Fostul pușcaș marin american Rob O’Neill, care l-a ucis pe liderul terorist Osama bin Laden în 2011, a criticat dur Administrația Biden pentru felul în care a gestionat situația gravă din Afganistan. În plus, aceasta a cerut demisia secretarului de stat al Apărării, Mark Milley, într-o serie de postări pe rețelele de socializare, potrivit Breitbart.com.

There are Afghans falling to their deaths off of our retreating aircraft. Has @thejointstaff resigned yet?