Jurnalistul american și fosta gazdă de la Fox News, Tucker Carlson, a început să-și difuzeze emisiunea pe televiziunea rusă. Emisiunea TUCKER este difuzată pe canalul TV "Russia 24", raportează publicația de propagandă URA.RU, citată de IMI.org.

Așa cum a raportat IMI, în noaptea de 9 februarie, Carlson a publicat un interviu cu Putin, pentru care venise la Moscova cu o zi înainte.

Centrul pentru Comunicații Strategice a analizat interviul lui Putin cu fostul prezentator de la Fox News, Tucker Carlson, și a demontat cinci dintre principalele afirmații false ale lui Putin. Centrul a remarcat că în 120 de minute, Carlson nu a găsit ocazia de a întreba despre crimele de război ale rușilor în Irpin, Bucha și alte orașe din Ucraina, despre răpirea a mii de copii, despre retorica genocidară și acțiunile regimului de la Kremlin.

Pe 7 februarie 2024, Parlamentul European a cerut interzicerea accesului lui Tucker Carlson, fost gazdă pro-rusă a canalului Fox News, în UE, din cauza interviului său cu președintele rus Vladimir Putin.

Ce se știe despre Tucker Carlson



Pe parcursul emisiunii Tucker Carlson Tonight, au fost auzite în repetate rânduri narațiunile propagandei ruse, a scris "Media Detector". În special, Tucker Carlson a numit Ucraina "o tiranie" și pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, "o marionetă a administrației Biden."

În plus, The New York Times a atras atenția asupra faptului că, de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, videoclipuri de la Fox News au început să apară mai des pe televiziunea rusă. În plus, ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a aprobat activitatea canalului, deoarece, potrivit lui, "numai Fox News încearcă să ofere o opinie alternativă."

În martie 2022, Kremlinul a ordonat mass-mediei sale de propagandă să-l citeze mai des pe Carlson.

În noiembrie 2023, fostul președinte american Donald Trump a anunțat că va lua în considerare candidatura lui Tucker Carlson ca potențial vicepreședinte.

