Trump și Zelenski, sub privirile Europei. Cum arată noul plan pentru Ucraina: Macron, sugestie pentru desfășurarea întâlnirii Putin-Zelenski / Momentele zilei, post-summit

Casa Albă a găzduit luni o reuniune de amploare care ar putea marca începutul unei noi etape în războiul din Ucraina. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta perspectivele unei soluții diplomatice. „Acest război se va încheia”, a declarat Trump la deschiderea discuțiilor.

Update 10:14. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a exclus organizarea la Paris a unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, afirmând că o astfel de reuniune ar trebui găzduită de o „țară neutră”. Într-un interviu pentru TF1, el a menționat Geneva ca posibil loc de desfășurare, subliniind că situația actuală se află „într-o altă fază” decât cea din 2019 și că este necesar să se aleagă o țară neutră.

„Este posibil în Elveția, mă pronunț în favoarea Genevei sau poate va fi o altă țară. Ultima dată consultările bilaterale au avut loc în Turcia, la Istanbul”, a precizat Macron. Șeful statului francez a explicat că întâlnirile bilaterale ar putea fi urmate de negocieri trilaterale, cu participarea SUA, și de discuții multilaterale, cu implicarea mai multor țări europene și a Turciei, țări a căror securitate depinde de rezultatul conflictului.

Update 9:24. Preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi-a exprimat luni scepticismul cu privire la "voinţa de pace" a omologului său rus, Vladimir Putin, în privinţa războiului din Ucraina, deşi a salutat posibilitatea unei întâlniri bilaterale ruso-ucrainene, informează marţi EFE, citată de Agerpres.

"(Putin) nu dă niciun semn că vrea pacea (...) Am mari îndoieli cu privire la voinţa de pace a preşedintelui rus", a afirmat preşedintele Emmanuel Macron în declaraţii pentru presă după o întâlnire de câteva ore între liderii europeni, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi cel american, Donald Trump.

Cu toate acestea, preşedintele francez a salutat posibilitatea unei întâlniri bilaterale între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin care ar putea avea loc în următoarele săptămâni, urmată apoi de o întâlnire trilaterală care să îl includă şi pe Donald Trump.

"Preşedintele Trump crede că poate ajunge la un acord şi eu vreau să cred asta", a adăugat şeful statului francez.

Update 8:50. Aliaţii occidentali ai Kievului vor formaliza "în termen de zece zile" garanţiile de securitate pentru Ucraina pentru a preveni orice nou atac rus asupra acestei ţări în cazul unui acord de pace cu Moscova, a declarat luni la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform AFP, citată de Agerpres.

"Garanţiile de securitate vor fi probabil decise de partenerii noştri şi vor exista din ce în ce mai multe detalii, deoarece totul va fi aşternut pe hârtie şi oficializat (...) în termen de o săptămână până la zece zile", a spus el la sfârşitul negocierilor de la Casa Albă cu preşedintele american Donald Trump şi liderii europeni.

"Este important ca Statele Unite să transmită un semnal clar că vor face parte dintre ţările care vor asista, coordona şi vor fi, de asemenea, participanţi la garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cred că acesta este un pas mare înainte", a adăugat Zelenski, citat într-un comunicat al preşedinţiei.

Update 8:41. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni pentru postul Fox News că întâlnirea preşedintelui Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu alţi parteneri europeni şi din NATO a fost un mare succes, informează Reuters.

Într-un interviu acordat în emisiunea "The Ingraham Angle" de la Fox News, Rutte a spus că în cadrul întâlnirii s-au discutat garanţiile de securitate pentru Ucraina şi că nu a existat nicio discuţie despre intervenţia militară pe teren.

Mai multe detalii despre garanţiile de securitate urmează să fie discutate în zilele următoare", a adăugat el.

Update 8:33. Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi respectiv Volodimir Zelenski, după ce a avut în cursul zilei reuniuni la Washington cu acesta din urmă şi cu mai mulţi lideri europeni pentru a încerca să obţină progrese în direcţia păcii în Ucraina, informează agenţiile internaţionale de presă. Citește mai multe AICI.

Știrea inițială

Atmosfera a contrastat puternic cu ultima vizită a lui Zelenski la Washington, din februarie, când liderul ucrainean fusese criticat pentru lipsa de recunoștință. De această dată, președintele ucrainean i-a mulțumit în mod deschis lui Trump: „Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile dumneavoastră personale de a opri masacrele și de a opri acest război”.

Trump a răspuns cu complimente amicale, inclusiv asupra ținutei negre purtate de Zelenski: „Îmi place la nebunie!”, a spus liderul american, cunoscut pentru atenția acordată detaliilor de protocol.

În cadrul discuțiilor cu presa, Trump a precizat că va dura „o săptămână sau două” pentru a afla dacă există condiții reale pentru pace: „În scurt timp, o săptămână sau două, vom ști dacă rezolvăm această problemă sau dacă aceste lupte oribile continuă”. El a insistat că atât Kievul, cât și Moscova ar fi dispuse să facă pași spre o înțelegere: „Vom merge împreună mână în mână și vom vedea dacă se poate face. Este posibil să nu se poată face. Pe de altă parte, este posibil să se poată face și mii și mii de vieți vor fi salvate în fiecare săptămână”.

Într-un semnal adresat direct Moscovei, Trump a anunțat că președintele rus Vladimir Putin ar fi pregătit să elibereze peste 1.000 de prizonieri ucraineni „aproape imediat”, ca gest de bunăvoință. „Cred că veți vedea că președintele Putin dorește ceva diferit. Vor exista niște mișcări cu adevărat pozitive”, a adăugat liderul american.

Totuși, discuțiile nu sunt lipsite de obstacole. Trump a deschis și subiectul „posibilelor schimburi de teritorii”, o formulă cerută de Moscova, dar considerată de Kiev inacceptabilă și neconstituțională.

Liderii europeni au venit la Washington cu mesaje ferme. Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că „un armistițiu” ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri, iar Emmanuel Macron a pledat pentru o implicare mai mare a europenilor în dialogul dintre SUA, Rusia și Ucraina. În replică, Trump a arătat că nu consideră încetarea focului o condiție esențială, preferând să mizeze pe presiunea directă asupra Moscovei.

Dacă termenul de „o săptămână sau două” avansat de Trump se confirmă, începutul toamnei ar putea aduce primele contururi ale unui plan de pace.

