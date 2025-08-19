Când va avea loc întâlnirea Putin - Zelenski

Donald Trump a declarat luni că a „început pregătirile” pentru o întâlnire între președinții Ucrainei și Rusiei. El a precizat că această întâlnire va fi urmată de o reuniune în trei, la care va participa și el.

Donald Trump va „începe pregătirile” pentru o întâlnire între Volodimir Zelensky și Vladimir Putin, care respinsese până acum o asemenea reuniune, la finalul unei „foarte bune” întrevederi cu președintele ucrainean și mai mulți lideri europeni.

Președintele rus a fost de acord cu această viitoare întâlnire, ce ar urma să aibă loc în următoarele două săptămâni, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său american, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz, unul dintre oficialii europeni invitați la Casa Albă.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire bilaterală cu Putin, iar după aceea ne așteptăm la o întâlnire trilaterală”, cu participarea lui Donald Trump, a declarat la rândul său președintele ucrainean presei. Eventualele concesii teritoriale cerute de Rusia Ucrainei sunt „o chestiune pe care o vom lăsa între mine și Putin”, a adăugat el.

„A fost discutată ideea că ar fi necesar să fie analizată posibilitatea de a ridica la un nivel mai înalt reprezentarea Ucrainei și a Rusiei”, a declarat la rândul său consilierul diplomatic al președintelui rus, Iuri Ușakov, citat de agenția Tass.

Donald Trump a precizat pe rețeaua sa Truth Social că întâlnirea, într-un loc care urmează să fie stabilit, va fi urmată de o reuniune în trei, cu participarea sa, având ca obiectiv încheierea celor trei ani și jumătate de conflict declanșat de invazia rusă.

Luni, președintele american și invitații săi au „discutat despre garanții de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie oferite de diverse țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, potrivit președintelui american.

Moscova respinge orice garanție de securitate care ar implica NATO și mecanismul său de apărare colectivă, celebrul articol 5.

„Cred că am avut o conversație foarte bună cu președintele Trump, a fost cu adevărat cea mai bună”, a declarat la rândul său președintele ucrainean luni după-amiază.

Mai târziu, acesta a adăugat că Kievul a propus să se aprovizioneze cu arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari, în timp ce Financial Times menționa un buget de 100 de miliarde finanțat de europeni.

