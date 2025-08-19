Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni

Ucraina a solicitat Statelor Unite zece sisteme de apărare antiaeriană Patriot de fabricaţie americană pentru a proteja oraşele şi infrastructurile critice, ca parte a unui acord în valoare de miliarde de dolari privind armele, finanţat de Europa, a relatat marţi publicaţia Financial Times (FT), citată de EFE și Agerpres.

Kievul şi Washingtonul lucrează, de asemenea, la un acord pentru producerea de drone cu companii ucrainene în valoare de 50 de miliarde de dolari (42,83 miliarde de euro), suplimentar acordului de 90 de miliarde de dolari încheiat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru achiziţionarea de arme din SUA prin intermediul Europei, potrivit unui document obţinut de publicaţia britanică.

Însă documentul nu specifică ce proporţie din acordul privind dronele este destinată achiziţiilor publice sau investiţiilor, dar detaliază modul în care Ucraina intenţionează să facă o "contraofertă" preşedintelui american Donald Trump, după ce acesta din urmă "a părut să se alinieze cu preşedintele rus Vladimir Putin" în acest weekend în Alaska, potrivit FT.

Kievul a insistat totodată ca Rusia să ofere compensaţii integrale pentru daunele suferite în timpul războiului prin intermediul activelor suverane ruse îngheţate în ţările occidentale în valoare de 300 de miliarde de dolari, adăugând că orice ridicare a sancţiunilor trebuie acordată doar dacă Rusia respectă viitorul acord de pace şi "joacă corect".

