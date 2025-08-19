Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski

Rusia afirmă că orice întâlnire a liderilor pe tema Ucrainei trebuie pregătită temeinic.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că orice întâlnire pe tema Ucrainei care implică lideri naționali trebuie pregătită temeinic, scrie Reuters.

Remarcile lui Lavrov au venit la o zi după ce președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit și și-au exprimat speranța că discuțiile lor ar putea deschide calea pentru discuții trilaterale care implică președintele rus Vladimir Putin.

Vorbind la canalul de televiziune de stat Rossiya-24, Lavrov a declarat că Rusia rămâne angajată în eforturile care vizează rezolvarea conflictului din Ucraina, inclusiv în format bilateral și trilateral.

„Președintele a reiterat acest lucru de nenumărate ori”, a spus Lavrov.

„Ideea cheie este că aceste formate nu sunt urmărite de dragul acoperirii media sau al emisiunilor de seară. Orice contact care implică lideri naționali trebuie pregătit cu cea mai mare minuțiozitate”, a adăugat el.

