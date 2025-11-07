€ 5.0860
Data actualizării: 20:57 07 Noi 2025 | Data publicării: 20:53 07 Noi 2025

Trump, felicitări pentru Viktor Orban pentru cum i-a tratat Ungaria pe ucraineni
Autor: Anca Murgoci

premierul-ungariei--viktor-orban_85008300 Premierul Ungariei, Viktor Orban. Sursa foto Agerpres
 

Premierul ungar Viktor Orban se află la Washington, delegația sa fiind primită la Casa Albă de președintele american Donald Trump.

Donald Trump i-a mulțumit lui Viktor Orban pentru sprijinul acordat refugiaților din Ucraina.

„Problema principală, așa cum știți, este faptul că suntem vecini cu Ucraina, aflată în război. Este cea mai importantă problemă pentru noi și am dori să discutăm cu dumneavoastră despre cum putem contribui la eforturile de pace. Acesta este motivul pentru care ne aflăm aici”, i-a zis Viktor Orban lui Donald Trump.


„Ați primit mulți refugiați ucraineni care aveau nevoie de ajutorul vostru, iar toată lumea apreciază asta. Vă mulțumesc foarte mult”, a replicat Donald Trump.


„Facem tot ce putem. Mulțumesc și eu”, a zis Viktor Orban.

VEZI ȘI: Donald Trump: Relația cu România este foarte bună. Românii sunt oameni minunați / video 

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Trump, furios pe Putin: Pur și simplu nu vrea să se oprească, dar cred că o va face! 

Trump a cerut UE să respecte Ungaria

Președintele american Donald Trump a îndemnat vineri Uniunea Europeană să respecte Ungaria și pe prim-ministrul Viktor Orban, care i s-a plâns de sancțiunile financiare impuse Budapestei de UE pentru politicile sale în domeniul migrației.

„Ei ar trebui să respecte Ungaria și să respecte acest lider foarte, foarte puternic, pentru că el a avut dreptate în ce privește imigrația”, a declarat Trump în fața presei.

„Uitați-vă ce i s-a întâmplat Europei cu imigrația, au oameni care inundă Europa, de peste tot, și asta îi dăunează”, a adăugat președintele american, care a pus el însuși o politică de reprimare puternică a imigrației de când a revenit la Casa Albă în ianuarie.

Trump a mai spus că examinează o posibilă exceptare a Ungariei de la sancțiunile legate de petrolul rusesc.

„Examinăm acest lucru pentru că este foarte dificil pentru el să primească petrol și gaz din alte zone”, le-a spus președintele reporterilor cu prilejul primirii lui Viktor Orban la Casa Albă.

