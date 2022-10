Trecem la ora de iarnă, iar ceasurile se vor da înapoi cu o oră la noapte. Cum vor circula trenurile

În noaptea de sâmbătă spre duminică, România revine de la ora de vară, care se aplică din ultima duminică a lunii martie, la ora Europei de Est sau Timpul Legal Român. Astfel, începând de duminică, România va avea două ore avans faţă de timpul universal coordonat (UTC), scrie bizbrașov.

CFR Călători a anunţat că începând din 30 octombrie, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

„În noaptea de 29/30 octombrie 2022, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie. Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 30 octombrie 2022, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare”, este mesajul CFR Călători.

Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă. Psihologul Radu Leca explică

Ora de iarnă 2022, schimbarea orei. Dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră în plus. Ora 04:00 va deveni ora 03:00. Această modificare implică anumite riscuri pentru sănătate. O oră în plus de somn sună grozav, dar efectele sale asupra minții și corpului sunt amestecate.

Schimbarea orei, cum ne afectează

Ora suplimentară de somn poate ajuta la compensarea privării cronice de somn, care a fost legată de diferite dezastre. Dar și schimbarea somnului vine cu anumite pericole. Ceasul circadian al corpului uman a evoluat pentru a se schimba pe parcursul unui întreg sezon, răspunzând la pierderea treptată a luminii zilei prin schimbarea lentă a timpilor noștri de somn și de trezire.

Pierderea unei ore din lumină soarelui și câștigarea unei ore de somn într-o singură noapte este o schimbare mult mai rapidă decât poate ține pasul cu ceasul nostru intern.

Psihologul Radu Leca a explicat în exclusivitate pentru DC Medical ce implică schimbarea orei și cum ne afectează organismul.

”În conformitate cu ritmul nostru, orice fluctuație a timpului ne afectează din punct de vedere psiho-emoțional. Ai senzația că ești în continuare pe același tip de oră, iar corpul tău se comportă ca atare (...)“ (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News