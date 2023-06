Totul despre tranziția energetică. România are un potențial extraordinar, spune Bușoi / video

„Din perspectiva Comisiei de Cercetare și Energie a Parlamentului European, suntem optimiști când ne uităm la măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a reindustrializa, pentru a produce politici economice, politici industriale care mai apoi să se transforme în inovație și în echipamente potrivite tranziției energetice?”, a întrebat Cristian Pîrvulescu.

„Suntem moderat optimiști. Există în mod evident o direcție foarte clară, strategică pe care UE și-a asumat-o, cum că din 2019, principalul proiect propus de actuala echipă a Comisiei Europene, Green Deal, atingerea neutralității 2050 cu obiective foarte clar asumate și destul de ambițioase pentru 2030 și tot pachetul de măsuri legislație pe care Parlamentul, Consiliul le-au adoptat.

Unele sunt încă în discuție cum ar fi infrastructura de gaz și hidrogen, altele sunt deja adoptate și care dau un boost puternic tehnologiilor curate și tehnologiilor care trebuie să facă tranziția energetică posibilă.

Comisia Europeană a inițiat propunerea Net-Zero Industry Act. Este o propunere pe care o dezbatem în acest moment, este un plan prin care tehnologiile curate pot fi susținute în mod concret de către statele membre și de către instituțiile europene și putem face această tranziție mult mai rapid.

Criză generată de războiul injust pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei, invazia ilegală, a accelerat și va accelera și tranziția în sistemele energetice către tehnologii curate pentru că, până la urmă, REPowerEU este despre a avea zero importuri de produse din domeniul energie dinspre Rusia. Deja știți bine că încă din primele zile, importurile de cărbune au fost interzise, apoi la începutul acestui am avut interzicere pe produsele petroliere și încet, încet am redus importurile de gaz față de situația inițială în care UE a fost pusă de politici nu foarte înțelepte ale unor state membre de a avea 40% importuri din Rusia, astăzi avem undeva în jur de 14% și evident ele sunt in scădere. În câțiva ani vom aveam zero importuri.

Doar o parte din gazul importat din Rusia va fi gaz din alte țări. Știți foarte bine, ne bazăm mult pe parteneriatul cu SUA. LNG din SUA a reprezentat un ajutor extraordinar care ne-a făcut să trecem cu bine perioada dificilă de după invazie, Norvegia ne-a sprijinit foarte mult crescând-și producția cât de mult era posibil, țările din nordul Africii, sunt discuții cu Azerbaijan-ul, sunt discuții bilaterale intre anumite state membre și Qatar. Ideea nu este să folosim tot atât de mult gaz nu din Rusia, ci din alte părți.

Trebuie să ne uităm puțin și la producția internă, România are un potențial extraordinar. Decât să importăm din afara UE, cu standarde de mediu și emisii mult mai mari, tehnologii mai puțin curate decât UE, mai bine cu standarde de mediu mult mai stricte, creștem producția internă.", a spus Cristian Bușoi.

