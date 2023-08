Tragedie feroviară în Pakistan. Cel puțin 30 de morți și 100 de răniți după ce un tren a deraiat / video cu impact emoțional

Mai multe vagoane ale trenului Hazara Express s-au răsturnat în apropierea gării Sahara din Nawabshah, la aproximativ 275 km de cel mai mare oraș Karachi.

Pasagerii răniți au fost transportați la spitalele din apropiere. Echipele de salvare încearcă să salveze persoanele afectate.

A train has derailed in Pakistan near the southern town of Nawabshah, killing at least 30 people and injuring more than 60.



