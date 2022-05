"Totul s-a dus într-o zonă de violență, abuz, crimă!". Ilinca Vandici, după declarațiile scandaloase: Interpretări duse la extrem

"Am fost atentă la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Am revăzut declarațiile mele pentru a putea înțelege ce anume a generat reacții virulente și chiar online bullying. Revăzând imaginile, analizându-le, mi-am dat seama că întrebările și temele abordate în ultimele mele apariții au fost atât de personale încât cu siguranță nu am reușit să explic, să nuanțez anumite aspecte sau contexte la care făceam referire. Poate și emoțiile și-au spus cuvântul și poate și ele au generat o alegere neinspirată a cuvintelor, însă toate declarațiile mele au fost făcute cu bună credință, din dorința de a împărtăși cu voi cât mai multe lucruri din viața mea. Nu mi-am propus să generalizez sau să exprim, să expun reguli și nu, în niciun caz nu mi-am propus să jignesc pe cineva.

"Nu mi-am imaginat că voi lăsa loc de interpretări duse la extrem"

Îmi dau seama că, în ultima perioadă, nu am reușit să transmit și să comunic mai clar ceea ce simțeam, dar nici nu mi-am imaginat că voi lăsa loc de interpretări duse la extrem. Mă întristează foarte tare că o parte din cei care mă blamează și spun că ei susțin femeile, egalitatea, pacea și iubirea, sunt cei care ajung să facă bullying.

Relația mea cu Andrei, cu soțul meu, este o relație cât se poate de normală. O relație în care ne iubim, ne respectăm, o relație pe care efectiv o construim în fiecare zi. Într-o familie, membrii ei își fac propriile reguli astfel încât lucrurile să funcționeze și să fie în permanență o echipă. Același lucru se întâmplă și la noi. Ne împărțim sarcinile astfel încât să ne putem dezvolta viața profesională în armonie cu cea personală.

Avem zilnic activități cu copilul, atât împreună, cât și separat. Eu mă ocup de cumpărături pentru că, da, eu știu de ce avem nevoie în casă. Eu am schimbat scutecele pentru că am ales să fac acest lucruri și multe altele cu bucurie. Îmi face plăcere să fac lucruri pentru familia mea. Este vorba doar despre o alegere personală. Nu este un adevăr universal valabil”, a transmis Ilinca Vandici pe canalul ei de YouTube.

"Îmi vine foarte greu să mă uit la mine"

"Am greșit. M-a durut foarte tare, practic vorbim de două apariții podcast-ul și «40 de întrebări». Din doua apariții de două ore jumătate, totul s-a redus la trei-patru răspunsuri a câte două minute! În general, mi-am asumat întotdeaua lucruri, nu știi cât mă doare! Nu accept momentele în care sunt jignită, eu nu am făcut asta. După tot ce s-a întâmplat, îmi vine foarte greu să mă uit la mine. Nu știu de ce nu am acordat mai multă atenție. Am lăsat să se înțeleagă altceva.

Asta cu violența mă doare. Eu susțin femeile, copiii. Andrei nu a fost în situația de a mă înșela. În schimb, în trecut, mi s-a întâmplat asta. Acel bărbat nu era soțul meu, era iubitul meu, și totuși l-am iertat pentru infidelitate! Dacă iert, nu înseamnă că accept sau promovez asta. Fiecare femeie are propriile reguli. Suntem oameni și suntem supuși greșelii. Am greșit pentru că nu mi-am găsit cuvintele potrivite. Totul s-a dus într-o zonă de violență, abuz, crimă!

În 17 ani de carieră, am avut un discurs frumos, e prima oară când se întâmplă asta! E dureros! De o vreme încoace sunt foarte tristă, am luat pauză de la rețele de socializare. Am stat eu cu mine și am analizat”, a declarat Vandici, la Kanal D, porivit click.ro.

Cum a pornit totul

Ilinca Vandici a pornit un adevărat val de critici după declarațiile pe care le-a făcut în mediul online și care s-au rostogolit în ultimele zile pe rețelele de socializare.

Vedeta a spus că i-ar ierta orice partenerului său de viață, lucru pentru care a fost taxată de multe femei pe rețelele sociale.

"Omenește vorbind, nu există ceva ce ar putea să facă un bărbat și să nu-l iert. Nu există așa ceva. I-aș ierta absolut orice. Consider că iubirea și familia noastră sunt mai presus decât o fufă, două, trei care vin, stau pentru 10-15 minute și pleacă”, a spus Ilinca Vandici într-un podcast cu Damian Drăghici.

"Nu, domnule! Bărbatul e bărbat"

De asemenea, aceasta a explicat și cum ar trebui să fie "bărbatul adevărat", afirmând că partenerul de viață trebuie să rămână șmecher, să nu meargă la cumpărături, nici să schimbe scutecele copilului.

”Nu, domnule! Bărbatul e bărbat. Nu îl trimit la Mega la cumpărături. Nu îl pun să schimbe scutecul copilului. Nu îl pun să se dea cu rolele/patinele prin parc, să nu știu ce. Nu, domnule! Bărbatul e bărbat. El trebuie să fie șmecher, să rămână așa. Aaa, că are și momentele lui cu copilul, treaba lor. O să le aibă și de acum înainte că doar el o să-l ducă la femei, nu eu. Dar pentru mine, bărbatul trebuie să fie stâlpul, da?!”, a spus Ilinca Vandici în cadrul podcastului.

"Zian nu îi va lua locul. Andrei este pe primul loc în viața mea"

Ilinca Vandici a făcut o serie de declarații controversate și în emisiunea lui Denise Rifai, punându-l pe Andrei Neacșu, soțul ei, mai presus decât propriul copil.

"Prima oară în viața mea a fost Andrei. Indiferent ce s-ar întâmpla, el rămâne pe primul loc în viața mea. Noi doi împreună facem un cuplu pentru copilul nostru. Zian nu îi va lua locul și nu i-l va lua niciodată. Andrei este pe primul loc în viața mea”, a declarat Vandici.

