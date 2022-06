În ultima perioadă au fost depistate tot mai multe cazuri de tineri aflați sub influența substanțelor interzise. Aparte de cazurile dramatice de la Festivalul Saga, atunci când doi tineri și-au pierdut viața după ce au consumat droguri în exces, aproape în fiecare zi apar știri cu elevi/studenți aflați sub influența acestora.

Astăzi, după ce a fost testat și s-a depistat că și-a administrat 3 tipuri de droguri, un șofer prins de oamenii legii s-a scuzat declarând că o posibilă cauză ar fi oțetul din salata pe care o mâncase înainte să se urce la volan (citește AICI).

Psihologul Radu Leca a explicat care sunt cauzele fenomenului și a venit cu măsuri clare de combatere a consumului, mai ales în rândul tinerilor:

„Avem de-a face cu un moment foarte prost, cel puțin pentru Capitală și pentru orașele mari din România. Tot ceea ce înseamnă droguri împrăștiate la nivel de țară a crescut nu doar ca și cantitate, dar și ca număr de consumatori. Din cauza găștilor și a fenomenului de provocări pe partea de consum, vârsta toxicomanilor a coborât sub 12 ani. Drogurile se află în interiorul școlilor generale, la clasele V-VIII, după care toate liceele mari din țară sunt pe locuri fruntașe la consum de droguri. Același lucru se întâmplă și în marile universități din București și celelalte orașe ale țării“, a spus Radu Leca.

Cauzele fenomenului

Psihologul e de părere că nu există o strategie unitară la nivelul Statului Român care să abordeze problema la cauză și să ducă la eliminarea acelor dealeri care distribuie substanțele interzise în toată țara:

„Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că lipsește o structură a Statului Român care să fileze tot ceea ce înseamnă dealeri în școlile generale, în licee, dar și în universități. Pe vremuri se realiza nu doar muncă de combatere, cum se realizează acum, ci aveam de-a face și cu o muncă a structurilor din Poliție și din serviciile de informații care ducea în final la capturarea foarte multor dealeri mici și mari, dar și a unor importante cantități de droguri.

Eu, personal, nu am mai văzut de mult, la televizor, o știre care să spună în felul următor: La Universitatea X a fost arestat dealerul cu atâta marfă asupra lui / La școala X din București nu mai exisă droguri / La Liceul X au absolvit aproape toți liceeni și niciunul nu a fost depistat cu consum de heroină, cocaină, extasy sau marijuana.

Îmi doresc să aud vești bune, dar ca aceste vești bune să se întâmple trebuie să existe o mobilizare generală și nu trebuie să fie realizată doar de părinți, fiindcă părinții sunt depășiți. Mobilizarea generală trebuie să înceapă din interiorul structurilor de informații, care să genereze informațiile necesare pentru anchetatori, iar ei la rândul lor, împreună cu importante forțe, să aresteze pe bandă rulantă tot ceea ce înseamnă dealeri de droguri în România.

Dealerii sunt împărțiți pe categorii, iar aceste categorii sunt foarte importante, din toate punctele de vedere. Îl avem pe cel care aduce drogul, ulterior el dă o cantitate foarte mare de produs către capi mai mici, pe rețele, pe cartiere, pe zone, pe școli, pe licee, pe universități. Nu se întâmplă doar în București, ci în toată țara. Dacă s-ar putea ca dealerul mare, importatorul, să fie prins, atunci lucrurile ar sta extraordinar, doar că aveam de-a face cu rețele foarte bine organizate, foarte bine gândite, care își organizează nu doar transportul, locul în care se realizează și cum se realizează, ci este vorba de oameni importanți care îl ajută și îl vor ajuta întotdeauna“, a precizat Radu Leca.

România este țară consumatoare

Radu Leca e de părere că părinții sunt depășiți de situație și nu înțeleg gravitatea problemei. De asemenea, acesta consideră că strategia Agenției Naționale Antidrog este bună, însă efectele sale sun aproape inexistente:

„România a avut la un moment dat o denumire care ne situa în zona ideii de tranzit. De mult, în România, nu doar se tranzitează. Noi suntem o țară excepțională de consum, din toate punctele de vedere. Drogurile ușoare sunt în școlile generale, iar drogurile extrem de periculoase încep de la liceu. Dacă vreun părinte are senzația că nu se consumă, să stea la licee, să meargă la porți și să vadă ochii injectați ai copiilor lor, pupilele dilatate, comportamentul anormal.

Se realizează cursuri de informare de către Agenția Națională Antidrog, cel puțin la nivel de Capitală și în orașele mari, în fiecare școală și în fiecare liceu. Sunt comisari, inspectori, care se duc și le vorbesc elevilor, le arată materiale scrise și vizuale, le proiectează filme, totul e făcut ca la carte, doar că aceste lucruri sunt degeaba, nu au nicio valoare. Ele sunt trecute pe hârtie că s-au realizat, comisarul se duce și își face treaba corect, doar că nu are cu cine să vorbească din cauza faptului că tot ceea ce înseamnă noțiune de autoritate este privită cu scârbă maximă atât din partea elevilor, cât și din partea altor categorii academice.

Am asistat de foarte multe ori și eu personal am făcut eforturi foarte mari să le explic studenților mei care este problema în raport cu noțiunea de consum de droguri. Studenții mei au reacționat pozitiv, dar am auzit și am văzut tipuri de reacții în școli și licee, unde nimeni nu se implică. Noi toți așteptăm ca cineva să facă ceva, Agenția Națională Antidrog are proiecte importante pe care le derulează la nivel de țară, numai că, din punctul meu de vedere, ele sunt cu impact minim. Copilul ajunge acasă și spune părinților: Astăzi a fost un polițist la școală care ne-a vorbit despre droguri, să ne apărăm, să nu ne injectăm, să nu fumăm, să nu mergem la petreceri unde unii se droghează. Ce părere ai?

Părintele, ori din lipsă de timp, ori din lipsă de atenție, nu răspunde nimic și trece mai departe. Asta e atitudinea, iar copilul îl va copia“,a conchis, pentru DC News, psihologul Radu Leca

