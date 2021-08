Tornadă cu viteze ale vântului de circa 200 de km/h, în Slovacia - VIDEO

O tornadă care a lovit joi localitatea Petkovce din estul Slovaciei a avut un nivel preliminar F2 pe scara Fujita, fiind însoţită de viteze ale vântului de până la 200 km/h, a indicat Institutul slovac de Hidrometeorologie (SHMU) pe pagina sa de internet, adăugând că este necesară o analiză mai detaliată a daunelor pentru a determina intensitatea exactă a fenomenului, relatează Agerpres, citând agenţia TASR.

Tornada din Petkovce, în apropiere de oraşul Presov, a avariat mai multe gospodării, a declarat joi pentru TASR primarul localităţii, Pavol Hybala. Pompierii au intervenit la faţa locului.

Au fost raportate pagube la patru gospodării, după ce acoperişurile au fost luate de vânt. Câţiva copaci au fost dărâmaţi, liniile electrice au fost rupte. Un drum local este impracticabil, conform Departamentului regional pentru stingerea incendiilor şi intervenţii de urgenţă din Presov.

#Tornado in #Slovakia, destroying homes in Skrabské and Petkovce photo credit Matúš Kokinda pic.twitter.com/Z6q7VtpxgY