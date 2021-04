Tobias Menzies, actorul care-l joacă pe Prințul Philip în The Crown, mesaj neobișnuit după moartea Ducelui: O, bătrânule...

Vezi și: Prințesa Anne, favorita Prințului Philip, mesaj emoționant după moartea Ducelui: Lucrurile pe care am vrut cel mai mult să le imit

Prințul Philip, declarație controversată despre reîncarnare. Catastrofă pe insula unde era considerat zeu: Aș vrea să mă întorc ca un virus mortal

Prințul Philip a fost portretizat în celebrul serial "The Crown", cel care prezintă povestea Familiei Regale britanice, de către Tobias Menzies. Pentru rolul său, actorul a fost nominalizat la Globul de Aur.

Odată cu anunțul morții ducelui de Edinburgh, a reacționat și actorul, care a transmis un mesaj diferit și neașteptat pe rețelele de socializare.

"Dacă știu ceva despre ducele de Edinburgh, sunt destul de sigur că nu și-ar dori ca un actor care l-a portretizat la televizor să-și dea cu părerea despre viața lui, așa că îl voi lăsa pe Shakespeare.

"O, bătrânule bun! Cât de bine apare în tine, serviciul constant al lumii antice ..."", a scris Tobias Menzies, pe Twitter.

.If I know anything about the Duke of Edinburgh I'm fairly sure he wouldn't want an actor who portrayed him on TV giving their opinion on his life, so I'll leave it to Shakespeare.



"O good old man! how well in thee appears

The constant service of the antique world..."



RIP