TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Ne întâlnim și cu Sarmalele Reci, în turneu aniversar, dar și cu Mircea Baniciu sau Tudor Gheorghe. Avem și expoziții noi, precum cea a Ioanei Nemeș sau „Paralelele” româno-sârbe de la Muzeul Național de Artă. Avem și teatru pentru toate vârstele și gusturile, dar și un festival de muzică al cărui concert inaugural îl are drept oaspete pe unul dintre cei mai valoroși contratenori din lume.

Sunt, bineînțeles, și petreceri la care putem / puteți dansa pe muzica preferată. Altfel spus, avem, iar, zile pline. Trebuie să faceți un singur lucru: să alegeți ceva și să mergeți până acolo. Restul vine, cel mai probabil, de la sine. Pentru că, nu-i așa, și pofta vine mâncând.

100 de ani de Campus UPT, cu muzică, lumină, videomapping

17 noiembrie, ora 19

Centrul de Conferințe al UPT

A trecut un secol de când campusul Universității Politehnica a început să-și facă simțită prezența în viața Timișoarei. În timp, campusul a devenit un adevărat spațiu de dialog între studenți, cadre didactice și comunitatea locală. La aniversare, toți timișorenii sunt invitați să celebreze acești ani frumoși în care arta și tehnologia au învățat să conviețuiască și și-au devenit una alteia surse de inspirație.

Pentru a marca acest moment special, cei de la UPT au pregătit un program plin de surprize. El include proiecția unui film documentar despre viața și istoria campusului UPT, animație regizată de Carmen Lidia Vidu, o conferință susținută de Anna Rosling Rönnlund, designer suedez și specialist în vizualizarea datelor, autoarea cărții „Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think”, aflată pentru prima dată în România, o instalație de lumină, un videomapping și altele.

Heritage First! But when?

17 - 18 noiembrie

Faber, str. Peneș Curcanul

Heritage First! este prima bienală din România dedicată exclusiv patrimoniului cultural. Organizată de Asociația Locus, alături de Asociația Culturală pentru Intervenție Artistică și Asociația de la 4, ea propune mai multe evenimente culturale, cu scopul de a evidenția și explora relația oamenilor cu spațiul și comunitățile în care trăiesc, dar și de a co-crea și promova bune practici din domeniul dezvoltării sustenabile a patrimoniului.

Activitățile propuse conectează Timișoara cu Băile Herculane, oraș recent inclus în Rețeaua Orașelor Termale Istorice din Europa și în Traseul European al Orașelor Termale Istorice, singurul oraș termal din România în aceste liste. Patrimoniul cultural este abordat prin intermediul a două perspective - una artistică, însușită prin intermediul experienței unei rezidențe artistice mobile, și una de specialitate, conturată de o serie de conferințe care vin în urma întâlnirilor tematice desfășurate în Băile Herculane la începutul lunii septembrie.

Festivalul in : v z b l, despre empatie și compasiune

Festivalul in : v z b l, organizat de Teatrul Basca, propune, în ultima lună de spectacole, un program bogat, ale cărui ingrediente principale sunt empatia, solidaritatea și compasiunea.

Spectacole de teatru, dans și circ din România, Franța și Germania ajung în Piața Traian în ultimă lună a Festivalului in : v z b l. Acestea transmit mesaje puternice și își propun să apropie și să sensibilizeze publicul față de grupurile vulnerabile din societate. În această săptămână sunteți invitați la patru spectacole.



Un weekend plin cu filme japoneze, la Cinema Timiș

IZANAGI - Japanese Film Festival pornește prin țară în lunile noiembrie și decembrie cu o retrospectivă încărcată cu filme animate japoneze apreciate la nivel mondial. La finele acestei săptămâni, pasionații de cultură japoneză din Timișoara se vor putea bucura pe marele ecran de filme precum Grave of the Fireflies, Ghost in the Shell sau Spirited Away.

Festivalul IZANAGI a început în 2019, ca răspuns la dorința comunității de a vedea filme anime în cinematografe, și s-a bucurat de un real succes, proiecțiile din toate edițiile fiind sold out. Festivalul urmărește explorarea și înțelegerea culturii japoneze și deschiderea unor noi perspective despre film și despre alte forme de artă, focalizându-se pe fenomenul manga-anime și impactul său asupra lumii.

Dialoguri literare – Mircea Dinescu și Marcel Tolcea

15 noiembrie, ora 18

Universitatea de Vest

Un dialog literar remarcabil îi aduce în prim-plan pe Mircea Dinescu, poet, scriitor și publicist cu o carieră remarcabilă, distins cu numeroase premii literare prestigioase, inclusiv Premiul Herder, și pe Marcel Tolcea, doctor în filologie, poet, eseist și publicist, un profesor dedicat la Universitatea de Vest și fost director al Muzeului de Artă din Timișoara.

