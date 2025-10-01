Titus Corlățean, ales raportor APCE privind răspunderea Rusiei în războiul din Ucraina

Senatorul Titus Corlățean, membru al Delegației Parlamentului României la APCE, a fost desemnat raportor al Comisiei APCE pentru afaceri juridice și drepturile omului pe tema răspunderii juridice a Federației Ruse pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat de presă al Senatului României. Sursa foto: Senatul României Acesta a fost ales în unanimitate, pe baza consensului liderilor grupurilor politice europene ale Adunării. Răspunderea Rusiei pentru agresiunea asupra Ucrainei

Desemnarea vine în contextul participării la cea de-a patra parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025.

„Raportul va fi unul complex și va urma linia pozițiilor adoptate anterior de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei privind crima de agresiune împotriva Ucrainei, inclusiv pe tema instituirii Tribunalului special pentru crima de agresiune sau a sistemului de despăgubiri datorate pentru distrugerile create de agresor”, se mai arată în precizările Senatului.