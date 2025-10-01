€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 19:37 01 Oct 2025

Titus Corlățean, ales raportor APCE privind răspunderea Rusiei în războiul din Ucraina
Autor: Iulia Horovei

titus-corlatean_00706700
 

Senatorul Titus Corlățean a fost ales raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe tema răspunderii juridice a Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei. În contextul...

Senatorul Titus Corlățean, membru al Delegației Parlamentului României la APCE, a fost desemnat raportor al Comisiei APCE pentru afaceri juridice și drepturile omului pe tema răspunderii juridice a Federației Ruse pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat de presă al Senatului României.

Sursa foto: Senatul României

Acesta a fost ales în unanimitate, pe baza consensului liderilor grupurilor politice europene ale Adunării.

Răspunderea Rusiei pentru agresiunea asupra Ucrainei

Desemnarea vine în contextul participării la cea de-a patra parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025.

„Raportul va fi unul complex și va urma linia pozițiilor adoptate anterior de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei privind crima de agresiune împotriva Ucrainei, inclusiv pe tema instituirii Tribunalului special pentru crima de agresiune sau a sistemului de despăgubiri datorate pentru distrugerile create de agresor”, se mai arată în precizările Senatului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titus corlatean
rusia
ucraina
raportor
parlamentul romaniei
senat
senator
senatul romaniei
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 15 minute
Ministrul Justiției, discuție cu notarii publici despre digitalizare și eficientizarea sistemului judiciar
Publicat acum 19 minute
Titus Corlățean, ales raportor APCE privind răspunderea Rusiei în războiul din Ucraina
Publicat acum 24 minute
Jandarmi români în Tenerife. Cu ce scop sunt trimiși în zone preferate și de turiștii români - Foto în articol
Publicat acum 27 minute
I-a pus cuțitul la gât, pe stradă, în București! Femeia a reușit să scape rănindu-se la mâini
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close