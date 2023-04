Titi Aur spune că înainte de 1989 nu își permitea oricine să-și cumpere o mașină și acestea erau achiziționate numai după ce medicii, doctorii sau profesorii erau în meserie deja de câțiva ani, atunci când erau deja maturi.

"Societatea a evoluat foarte mult. Înainte de 1989, foarte rar vedeai tineri de 18-19-20 de ani cu permis de conducere. Erau, dar foarte puțini. În general, își luau mașină cei care făceau facultate și la câțiva ani după ce profesau în funcțiile de inginer, doctor, profesor reușeau să-și cumpere o mașină. Adică terminau facultatea între 22 și 25 de ani și între 27 și 30 de ani își puteau cumpărau mașină. Vorbim la modul general în România. Erau oamenii maturizați cumva. În ziua de azi, foarte mulți tineri beneficiază de mașină de la 18-20 de ani. Ce înseamnă asta? Când tânărul se vede la 18 ani cu permisul de conducere își ia prietena în mașina lui bengoasă. La 18 ani nu poți să-ți iei decât o anumită marcă de mașină și super puternică, altfel nu dă bine. Dacă îți iei o mașină diesel și mai slabă, ești fraierul clasei. Își ia deci prietena sau chiar mai mulți prieteni și le arată cât de tare poate el să meargă cu mașina," spune Titi Aur.

Titi Aur: "Vor muri pe stradă pentru că nu știu să circule corect"

Titi Aur spune că este nevoie de cursuri de conștientizare în școli.

"Odată cu această evoluție a societății, occidentul a dezvoltat acele cursuri de conștientizare în clasa a X-a, a XII-a și a XII-a. Ce înseamnă asta? O dată sau de două ori pe an, că nu trebuie din cinci în cinci minute, copiii respectivi sunt trecuți prin cursuri de o oră și jumătate sau două ore în care li se arată niște filmulețe, li se transmit niște lucruri. Li se explică ce să facă în situații periculoase: de exemplu dacă ești o fată de 16 ani și prietenul tău îți arată cât de tare merge el cu mașina, trage-l de mână, oprește-l, fă-te că îți este rău, oprește-te un pic și spune-i că nu te mai urci cu el. Îl chemi pe tata, chemi taxiul, o să mă certe familia că eram cu tine pe aici, dar măcar are pe cine să certe. Altfel, nu o să mai aibă pe cine să certe, o să plângă familia pe cineva. Dacă s-ar face astfel de cursuri, dacă Ministerul Educației ar accepta ideea că tinerii din ziua de azi au nevoie de astfel de cursuri, nu ar dispărea accidentele, dar s-ar reduce. Doar Dumnezeu poate să facă totul perfect, noi doar influențăm. Ministerul Educației are următoarea replică atunci când aude de cursuri de educație rutieră: 'ISU vrea să ne invețe să nu dăm foc la casă, Ministerul Sănătății vrea să vină să îi învețe să se spele corect pe mâini, voi cu circulația vreți să-i învățați cum să circule corect pe stradă. Mai lăsați-ne că noi avem o programă atât de complicată și atât de încărcată. Avem de făcut istorie, matematică, fizică astfel că nu avem timp și loc în programă. Și probabil că e adevărat și vom avea în continuare, doctori, ingineri care vor fi foarte buni, dar vor muri pe stradă pentru că nu știu să circule. La acest capitol suntem foarte foarte jos," a mai spus Titi Aur.

