Timișoara, luată cu asalt de turiștii din afară. Ada Lupu Hausvater spune de ce există această fascinație / video

„Cam câți alți spectatori din străinătate au ajuns la Timișoara? Aveți o statistică?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu am făcut o statistică, dar spectacolele noastre sunt traduse în engleză, avem cumpărători de bilete. Sunt tot mai mulți turiști în Timișoara, îi vedem, își obțin informații și vin la teatru. Timișoara în fiecare zi devine tot mai plină de oameni din multe părți. Sunt foarte mulți turiști care vor să vadă, care merg la muzee, vin la teatru, merg prin oraș. Orașul în sine are o poveste. În Timișoara, odată venit, cred că cineva se va reîntoarce să ducă povestea mai departe.”, a spus Ada Lupu Hausvater.

„Cum veți continua anul viitor?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Cea mai mare bucurie a fost să văd în sală la spectacole oameni din alte orașe. Este extraordinar! Vom continua să jucăm 20 de spectacole pe lună, ceea ce este foarte important și destul de mult. Vom continua să mergem mai departe cu dezvoltarea acestui proiect pe care îl avem cu regizorii internaționali, creatori internaționali și o problematica foarte actuală.

Anul acesta vom monta un spectacol intitulat „Cruciada copiilor" care este un compozit între Lucian Blaga și Oedip - Enescu, o întâlnire interesantă pe care o va face Radu Iacoban la Timișoara. Chiar anul acesta vom merge mai departe cu comedia franceză „Tartuffe” care va avea loc în toamnă și două spectacole absolut extraordinare care plasează iarăși nivelul profesionalismului teatral astăzi. E foarte important. Cum pentru noi, pentru trupa noastră și pentru teatrul acesta, este foarte important că putem lucra cu oameni extrem de profesioniști și extrem de competenți. Chiar premiera de astă seară este o astfel de dovadă.", a spus Ada Lupu Hausvater.

„Ce au spus actorii, regizorii, care au venit din străinătate, despre actorii, colegii lor, din Timișoara?", a întrebat Val Vâlcu.

„De la bună parte dintre regizori am obținut promisiunea că vor veni să lucreze cu noi, le-a plăcut foarte mult. Am făcut conferințe, am avut întâlniri cu actorii și se vor întoarce în Timișoara să lucreze cu Teatrul Național din Timișoara, ceea ce mi se pare absolut minunat. Părerea despre noi era o părere foarte bună.", a spus Ada Lupu Hausvater la DC News.

