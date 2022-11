Theo Rose e însărcinată. Anghel Damian, prima reacție: Ne-am fi dorit să putem

Acum câteva zile a apărut informația potrivit căreia Theo Rose e însărcinată. Deși vedeta nu a venit imediat cu o reacție, astăzi ea a confirmat pe contul ei de Instagram că știrea este adevărată. La scurt timp, și iubitul ei, Anghel Damian, a oferit primele declarații despre noul rol pe care îl va avea în câteva luni, cel de tătic.

"Este o perioadă din viața noastră în care suntem copleșiți de fericire și emoții. Vestea venirii unui copil este o bucurie inexprimabilă. Ne-am fi dorit să putem da noi vestea, să împărtășim bucuria noastră atunci când am fi simțit că trebuie făcut acest lucru. Dar tot ce contează acum este că suntem bine și le mulțumim tuturor celor care ne-au transmis gânduri bune", a spus Anghel Damian pentru ProTV.ro.

"E adevărat, o să aveți un nepoțel. Sau o nepoțică. Când iese, vreau să-l strigați nepoate. Sau nepoată. Depinde. Să fim sănătoși cu toții, presa s-o arză focul! Vă pup", a spus Theo Rose.

Theo Rose, criticată pentru relația cu Anghel Damian: Nu mi-e frică. E belea mare

Theo Rose a primit o mulțime de critici după despărțirea de Alex Leonte, vedeta formând, acum, un cuplu cu actorul Anghel Damian.

"Mă prieteni, să știți că eu nu mă fac că plouă. Eu văd tot ce se întâmplă în jurul situației ăsteia și stau și încasez că dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, înseamnă că o ști el mai bine de ce și că o fi mai bine. O să ne arate timpul care a fost scopul real al acestei întâmplări. Nu mi-e frică de asta. Eu ce era de spus v-am spus. Și n-am mâncat rahat. Oi mai fi mâncat eu așa, de-a lungul timpului, dar acum, nu", a spus Theo Rose pe Instagram, conform Cancan.

"Ce să zic...? Ca să termin într-o notă pozitivă, am zis așa, ca să mai știu ce gândesc și eu că, în rest, toată lumea zice ce gândește acum. E belea mare ce se întâmplă acum. Zici că nu s-a mai despărțit lumea. La final, toți ne despărțim. Că ne desparte moartea, că ne despărțim noi, tot acolo, tot singuri ajungem. Nu a murit nimeni de la așa ceva, vă zic. O să fie bine”, a mai dezvăluit jurata de la Vocea României.

”Relația mea cu Alex s-a încheiat, altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate. Doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele, să anunț eu că s-a întâmplat asta și ne-am despărțit. Însă, cineva nu și-a dorit la fel ca mine discreție și a dat acest pont, colegii noștrii din presă”, a spus Theo Rose într-un Instastory.

"Nimeni nu a înșelat pe nimeni!"

”Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a precizat anterior Theo Rose.

