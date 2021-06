Tesla a demonstrat cum mașina sa electrică rulează jocul video Cyberpunk 2077

Conform The Verge, chiar dacă o mașină și o consolă sunt două lucruri aparent fără nicio legătură, compania Tesla fondată de Elon Musk le-a îmbinat în noul Model S Plaid. După ce CEO-ul extravagant a spus deja de câteva luni că mașina pe care o comercializează are „nivel de performanță similar cu PlayStation 5”, compania a ieșit la rampă cu o demonstrație.

Cum este posibil acest lucru? Mașina are incorporat un procesor de gaming făcut de AMD, mai precis varianta Ryzen, dar și o placă video separată de la aceeași companie care funcționează cu tehnologia RDNA 2.

„Niciodată nu a mai existat o mașină care are acest nivel înalt de tehnologie de computare, un sistem de navigație care este la propriu la nivelul unui PlayStation 5”, a transmis Elon Musk, în timpul unei demonstrații de seara trecută. „Este cu adevărat performanță la nivel cu un PlayStation 5... da, poate rula Cyberpunk. Rulează cu 60 cadre pe secundă cele mai noi jocuri video”.

AMD a spus săptămâna trecută că oferă 10 teraflops de putere computațională pentru noile Model S și Model X. Astfel, există aproape o paritate de unu la unu cu cei 10,28 teraflops din consola Sony PlayStation 5. Modelul de mașină electrică ce costă 130.000 dolari rulează pare-se fără probleme Cyberpunk 2077 din ce reiese din videoclip.

You can actually play Cyberpunk 2077 in a Tesla Model S. That's insane ???? @elonmusk pic.twitter.com/Q0Huf0nm0z