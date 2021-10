Teo Trandafir a dat cărțile pe față despre plecarea de la Kanal D: Când se RETRAGE din televiziune

Celebra prezentatoare Teo Trandafir a fost întrebată de Mugur Mihăilescu când va părăsi televiziunea. Cu o experiență de aproape trei decenii, Teo Trandafir a dat un răspuns care confirmă că nu are de gând să se retragă curând. Îndrăgita vedetă vrea să mai rămână mult timp în fața telespectatorilor. Micul ecran nu-i este doar spațiul unde activează, ci și spațiul de retragere. Dacă unii preferă singurătatea când aleg să se retragă, Teo Trandafir surprinde: se retrage în fața tuturor, ceea ce vine să arate, încă o dată, cât de mult iubește ceea ce face, dacă spațiul său de confort e locul cel mai văzut lumii.

Astfel, întrebată până când va mai rămâne în televiziune, Teo Trandafir a răspuns: ”Până mă dau afară. Ai altă idee? Și… 1. Mă dau afară 2. Aștept să văd dacă mă angajează altul. Stau un an să văd dacă mă angajează și abia după aceea mă retrag”, scrie b1tv.ro.

”Nu am unde și la cine să mă duc”

În același timp, Teo Trandafir a declarat că refugiul la care apelează când traversează o perioadă mai puțin plăcută, este chiar spațiul public: ”Nu prea am unde să mă duc, sunt expusă tot timpul, astfel încât refugiul meu este spațiul public. Înțeleg cât de ciudat poate părea acest lucru, dar chiar nu am unde și la cine să mă duc.”

”Indiferent de ce mi se întâmplă, zilnic sunt în emisie, dar în weekend, ori de câte ori pot, merg la mătușa mea, la Piteșți”, a mai precizat Teo Trandafir.

Despre relația pe care o are cu mama sa, vorbește destul de rece și de distant, am putea spune diplomat: "Având în vedere că este o relație la distanță, este una complicată geografic. La vârsta mea, mama deja nu prea îmi mai dă sfaturi. Ce am învățat, însă, de la ea este consecvența. Mama este un om extrem de consecvent" a spus Teo Trandafir.

Cât despre prieteni, vedeta a mărturisit că s-au triat singuri, în momentele în care ei i-a fost mai greu: ”Am înțeles că nu mai sunt același om, că nu mai pot face aceleași lucruri, că nu voi mai fi niciodată cine am fost, că mintea mea nu va mai fi niciodată aceeași, sentimentele mele la fel. Lista de prieteni nu am modificat-o eu, s-a modificat singură. Nimeni nu își face curat în lista de prieteni, ei se triază singuri. În momentul în care, aflat la necaz, nu sare nimeni să te ajute, înseamnă că este problema ta. Nu am fost dezamăgită, pentru că nu m-am amăgit. Nimeni nu-mi spusese că va sări să mă ajute dacă pățesc ceva. Cum să te dezamăgească cineva care nu ți-a promis nimic, nu îți datorează nimic? Pe lumea asta nimeni nu datorează nimic nimănui. Oamenii nu sunt obligați să te amăgească, să te ridice în slăvi. E clar că am făcut ceva bun dacă, în secunda când nimeni nu îmi datora nimic, a sărit un om și m-a salvat, a mai sărit un om și m-a ajutat, a mai sărit un om și m-a angajat. Dacă m-aș fi purtat urât cu toată lumea, m-aș fi gândit numai la mine și la faptul că omenirea îmi datorează mie, și eu ei nu, nu ar fi sărit nimeni și viața mea, într-adevăr, s-ar fi schimbat la 180 de grade. Viața mea este mai bună acum decât era înainte”.

Vezi mai mult aici