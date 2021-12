Tensiuni Rusia-Ucraina. Chirieac: Îmi este teamă că Putin va începe invazia, dar în niciun caz România nu e în pericol de război!

"Sunt aproape 200.000 de militari ruşi concentraţi la graniţa de est a Ucrainei. Militarii aceştia, în opinia mea, de sărbători, deşi Crăciunul rusesc e pe 7 ianuarie, nu sunt aduşi doar aşa, de florile mărului. Mie îmi este teamă că Putin va începe invazia, mai ales că sudul Ucrainei, până la gurile Dunării, inclusiv joncţiunea cu Transnistria - discutăm despre asta din 2014, după ce au ocupat Crimeea.

Pe de altă parte, nu cred, sub nicio formă, că Rusia va ataca România, o ţară NATO sau că va ataca orice altă ţară NATO. Rusia nu va ataca o ţară NATO, deşi cei de la Kiev vor să ne spună că 'Ucraina este ultimul bastion în faţa invaziei Rusiei către Europa de Est'. Nu cred acest lucru. Şi ce vor face Statele Unite ale Americii şi NATO, exact asta trebuie să facă şi România.

Oricum, noi nu mai avem de foarte mulţi ani politică externă şi atunci hai să ne lipim de americani, şi ce-o fi, o fi. Asta nu înseamnă că sunt infailibili. Că am văzut Afganistanul, am văzut incapacitatea de a analiza până la capăt ce s-a întâmplat în România în timpul războiului româno-român, am văzut incapacitatea de a analiza ce s-a întâmplat în nordul Africii în 2011, aşa numita 'Primăvară arabă'. Cu toate astea, trebuie să rămânem strânşi cu americanii.

Cât priveşte UE şi chestiunea gazului da, poate să-ţi taie gazul, dar am înţeles că sunt nave cu gaz lichefiat care trebuie să vină din Statele Unite şi care ar putea să rezolve problema. Va fi mai greu iarna, dar mai sunt două luni şi gata.

Legat de acest conflict, sigur că sunt discuţii la toate nivelurile, de la nivelul Biden - Putin, până la nivel de lideri europeni - Putin. Se va găsi o soluţie până la urmă. Dar în niciun caz România nu e în pericol de război!", a spus analistul politic Bogdan Chirieac duminică seara, la România TV.

NATO vrea să trimită trupe în România şi Bulgaria în contextul tensiunilor cu Rusia

Comandantul Suprem al Forţelor Aliate în Europa, generalul american Tod Wolters, a sugerat că alianţa ar trebui să stabilească o prezenţă militară în România şi Bulgaria în urma defăşurării de trupe ale Rusiei la graniţa cu Ucraina, a informat ziarul german Der Spiegel, relatează Reuters.

Tod Wolters ar vrea ca NATO să extindă misiunea „Enhanced Forward Presence” în România şi Bulgaria, după ce din 2017 trupe ale alianţei sunt prezente în Polonia şi statele baltice. Acesta ar fi cerut întăriri la graniţa de Est a alianţei în timpul unei conferinţe video cu şefii militari ai statelor member.

NATO a refuzat să comenteze aceste declarații.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri că NATO „va evalua în mod constant necesitatea de a ne ajusta în continuare prezenţa noastră şi în sud-estul regiunii, pentru că trebuie să fim siguri că putem proteja şi apăra întotdeauna aliaţii împotriva oricărei ameninţări”.

Prezenţa trupelor ruseşti la graniţa cu Ucraina a crescut tensiunile dintre Moscova şi NATO, iar alianţa a îndemnat să nu invadeze fosta republică sovietică. Rusia a negat că ar plănui o invazie. Kremlinul spune că răspunde la ameninţările propriei securităţi din cauza relaţiilor tot mai strânse ale Ucraine cu alianţa nord-atlantică.

Moscova a anunțat vineri că doreşte o garanţie din partea NATO că va renunţa la orice activitate militară în Europa de Est şi Ucraina, transmite Mediafax.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News