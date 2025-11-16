Tensiuni în coaliţie. Chirieac: Soarta lui Bolojan și a USR stă exclusiv în mâinile președintelui Nicușor Dan

Într-o discuţie despre tensiunile din interiorul coaliţiei de guvernare, analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat, în direct la România TV, că singurul care ar putea decide ca Ilie Bolojan să fie înlocuit de la conducerea Guvernului sau ca USR să fie scos din coaliţie este preşedintele Nicuşor Dan.

"Domnul Bolojan şi USR-ul pleacă din Guvern strict la voinţa preşedintelui Nicuşor Dan. Lucrurile aceastea se vor întâmpla numai dacă preşedintele României va hotărî lucrul acesta. În rest, că PSD-ul e conştient de pierderea de viteză din cauza deciziilor politice ale domnului Ilie Bolojan nu am nicio îndoială.

În cazul eventualei schimbării domnului Bolojan şi scoaterii USR de la guvernare PSD nu se va opune şi nici nu va fi o problemă cu majoritatea, fiindcă vor avea 50%. Singurul care poate face asta e domnul Nicuşor Dan", a subliniat Bogdan Chirieac.