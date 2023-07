Medicul Cătălin Cîrstoveanu a vorbit despre tehnologia de ultimă generație ultilizată la Secția ATI de la Spitalul Marie Curie București.

„Am avut câteva accidente importante în secție, din fericire copiii sunt acasă. (...) Din fericire copilul a fost prins la timp, dar a fost o întâmplare favorabilă că a fost prins într-un moment bun și nu s-a întâmplat nimic. Am spus că trebuie să investim într-un sistem informatic care să alarmeze echipamentul medical înainte ca pacientul să fie într-o situație critică. Am zis că investim în sisteme de alarmare pentru că siguranța pacientului este cea mai importantă pentru noi. Degeaba avem tot felul de echipamente dacă pacientul nu este în siguranță.

La noi un pacient de reanimare era într-o cameră și asta era o mare problemă. Nimeni nu ne-a spus, când am luat modelul din State, că trebuie să fie super monitorizat. Ne-am dat seama cu timpul de lucrul acesta și am început să investim. Am pus camere de supraveghere în fiecare cameră a pacientului, apoi am pus stația centralizată, apoi echipamentele medicale, pompele, injectomatele, ventilatoarele mecanice, avem program și pentru incubatoare, aparat de filtrare.

Apoi a urmat sistemul informatic de prescriere a medicamentele. Pompele, injectomatele nu se pot înrola în tratament decât în anumite diluții. Nu prea ai cum să greșești, perfuziile sunt scrise informatic, merg la o mașinărie cu cod de bare și nu ai cum să greșești. Toate aceste sunt afișate și nu numai.", a spus Dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Aplicații cu informații actualizate în timp real

„Avem și aplicații. Avem aplicația paturi libere. Noi avem la fiecare două minute, din sistemul informatic, date legate de numărul de paturi libere din acest loc. Toate celelalte centre din țară văd la fiecare trei minute, actualizat din sistemul informatic, realitatea secției. Lucrul acesta trebuie să-l vedem zilnic. Vedem cererile tot timpul.

Avem date legate de voluntari, legate de pacienții care sunt acasă. Până la urmă a ieșit un ecran și o cameră schematică. Am îmbunătățiți și ceea ce se întâmplă pe holuri, fiecare medic, fiecare asistentă trebuie să vadă în orice moment, fie că este în cameră sau pe hol.

Acum o să le asignăm pacienții și când merg să mănânce, când merg la toaletă, trebuie să aibă tot timpul alarmare de la pacienți. Mai mult decât atât, acum lucrăm la un BMS, ceva foarte important pentru noi, aducem date extrem de importante pentru că am avut fel de fel de incidente, accidente și nu poți trece cu vederea astfel de lucruri. Când vezi o înlănțuire de lucruri foarte grave: pică generatorul, pică un tablou mare de curent, pică aparatul de ventilație mecanică în același timp. Toate acestea s-au întâmplă și am spus că schimbăm radical lucrurile.", a spus Dr. Cătălin Cîrstoveanu.

