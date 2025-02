Teancuri de bani, date mită în Portul Constanța. Bogdan Chirieac, informații de ”culise” după imaginile cu șpăgile: Umblă un zvon!

Șpăgile din Portul Constanța se dădeau cu teancurile. În presă au apărut mai multe imagini surprinse de anchetatori în care se poate vedea cum erau date teancuri de bani într-o maşină, în pungi de cadouri sau într-un birou, pentru contracte de mentenanță, bunuri și servicii în port.

Spre exemplu, unul dintre suspecții reținuți în acest dosar de corupție a fost surprins când încerca să îl mituiască chiar pe investigatorul sub acoperire cu 10.000 de euro și un parfum. Altul, un om de afaceri important din port, a fost filmat când a oferit investigatorului sub acoperire 20.000 de euro, bani care ar fi reprezentat doar o parte dintr-o mită totală de 200.000 de euro, pentru obținerea unui contract de mentenanță.

Bogdan Chirieac: Nu e un secret pentru nimeni că Portul Constanța e un stat în stat

Bogdan Chirieac a comentat modul în care suspecții, printre care se numără oameni de afaceri influenți, politicieni locali și funcționari din administrația Portului Constanța. Potrivit analistului politic, Portul Constanța a ajuns să funcționeze după propriile reguli pentru că e "un stat în stat".

"Nu e un secret pentru nimeni că Portul Constanța nu mai aparține în niciun fel de statul putred din România. El este stat în stat, așa cum într-o măsură, aproape la fel de importantă, Aeroportul Otopeni este stat în stat. Dar Portul Constanța, ținând seama că este cel mai mare port la Marea Neagră și este în top 10 porturi în Uniunea Europeană, ținând seama de volumul de mărfuri - vreo 60 de milioane de tone sunt tranzacționate anual pe acolo, dacă nu mai mult - 80, în funcție de când exporta Ucraina - el este stat în stat. Are propriile legi, are propriile rigori, nu are treabă cu statul român efectiv. A mai fost o încercare a DNA-ului de pe vremuri să aresteze, să facă un pic de curățenie. Justiția din Constanța i-a eliberat pe toți cei 40 de arestați pe care îi luase DNA-ul la vremea respectivă. Și astăzi se va întâmpla la fel. Am înțeles că dosarul acesta e făcut de DNA București pentru că cel din Constanța s-ar putea să aibă nu știu ce probleme, umblă un zvon", a declarat Bogdan Chirieac.

Precizăm că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2024 - 2025, de către funcționari publici și oameni de afaceri a unor infracțiuni de luare și dare de mită, în legătură cu activitatea economică desfășurată în Portul Constanța. Potrivit informațiilor apărute în presă, presupusele fapte de corupție însumează peste 6 milioane de euro.

Ieri, 24 februarie, DNA a efectuat percheziții domiciliare în 41 de locații situate pe raza județelor Constanța, Dâmbovița, Brașov și municipiului București, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.





