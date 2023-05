Cum e viața de zi cu zi în Copenhaga? Cum e în comparație cu Bucureștiul sau cu alte capitale europene?

„Este destul de agitat și se întâmplă tot felul de lucruri pozitive, precum festivaluri, evenimente, mi se pare un oraș foarte activ și foarte divers. E un oraș foarte plăcut. Eu am fost mereu genul de persoană care a preferat să stea în orașe mai mici și am avut o teamă groaznică atunci când am stabilit să mă mut în Copenhaga. Realizam că sunt mai multe oportunități, dar ideea de a locui într-un oraș mare mă îngrozea, însă a devenit orașul meu preferat. Nu mi-aș imagina să locuiesc în altă parte.”, a spus Irina Claudia M.

Cum sunt danezii? Sunt oameni calzi, indiferenți, reci?

„Știu că există acest stereotip că nordicii, în general, ar fi reci, însă cred că traducem noi puțin greșit, aș zice că sunt mai mult politicoși și respectuoși și astfel ne dau senzația că sunt reci pentru că nu sunt neapărat interesați de ce facem noi.

De exemplu dacă ei se întâlnesc pe stradă, maxim se salută, iar în cazul în care vor să stea la povești, stabilesc o zi în care să se întâlnească și să vorbească mai multe lucruri pentru că au respect pentru timpul celuilalt și își dau seama că persoana aceea are și altceva de făcut, nu să stea la povești în mijlocul drumului. Mi se par niște oameni cu foarte mult respect. Am lucrat în companii daneze, am cunoștințe daneze și sunt niște oameni foarte faini.”, a spus românca.

În ce domeniu lucrezi mai exact?

„De când am terminat masteratul lucrez în social media. Momentan lucrez freelance, cu diverse companii în funcție de ce nevoi au, dar am lucrat și la o companie daneză.”, a spus Irina Claudia M.

Cum sunt salariile în relație cu un cost fix, cum ar fi chiria? Dacă ești o persoană singură în Danemarca, te poți descurca cu un salariu decent?

„Depinde de foarte mult aspecte. Înainte de toate, un salariu bun ține și de orașul în care locuiești, domeniul în care vrei să activezi, dacă ai studii. În Copenhaga ar fi dificil să poți să locuiești singur pe un salariu mediu. E destul de dificil, de aceea cei mai mulți apelează la colegi de apartament, dar aș zice că în orașele mai mici ar fi șanse să poți să te descurci singur și să locuiești singur, să ai un salariu normal.”, a mai spus a spus Irina Claudia M.

Deci ca în orice capitală europeană, vorbim de un preț destul de crescut la chirii.

„Da. Chiriile aici sunt destul de mari. În funcție de zonă, aș zice că ar începe de la 2000 de euro, pentru un apartament, să zicem, nou. Prețul poate varia în funcție și de zona și de vechimea clădirii. În centru, evident, sunt chiriile mult mai mari.”

Cum sunt taxele în Danemarca? Citeam că sunt printre cele mai ridicate din lume.

„Dacă nu am lucrat în România, nu am știut niciodată cam cât se plătesc taxele. Noi aici plătim 36% din venit, dar am descoperit că în România este mai mult, ceea ce sparge toată ideea că Danemarca ar avea taxe foarte mari. Noi plătim 36% și ni se pare că banii noștri se duc spre transportul în comun, infrastructură, sistemul medical. Ne dăm seama că banii noștri au o valoare și aduc schimbări în societate.”, a spus a spus Irina Claudia M.

