Târgul de Fete de pe Muntele Găina, anulat din cauza vremii

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri seara, de Centrul de Cultură "Augustin Bena", decizia a fost luată pentru a nu pune în pericol viaţa participanţilor la târg, scrie Agerpres.



"Zona Munţilor Apuseni a intrat vineri sub avertizare cod roşu de vreme severă iminentă, inundaţii, ploi torenţiale, frecvente descărcări electrice, mai multe localităţi din zonă fiind deja grav afectate de viituri. Avertizarea a rămas valabilă şi pentru ziua de sâmbătă. În acest context, organizatorii Târgului de Fete, Consiliul Judeţean Alba şi Centrul de Cultură 'Augustin Bena', au cerut Comandamentului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să analizeze dacă sărbătoarea poate sau nu să mai fie organizată în condiţii de siguranţă pentru participanţi, iar în urma consultărilor s-a decis anularea evenimentelor programate pentru sâmbătă şi duminică pe Muntele Găina", precizează sursa citată.



Hotărârea a fost luată deoarece manifestarea ar fi adunat mii de participanţi din cel puţin cinci judeţe - Alba, Hunedoara, Bihor, Arad şi Cluj - dar şi pentru că drumul de acces pe Muntele Găina nu mai prezintă siguranţă de trafic.

Forțele de ordine, mobilizate în zonele inundate





De asemenea, se mai arată în comunicat, numărul forţelor implicate în organizare nu mai poate fi asigurat din cauză că multe instituţii şi-au mobilizat oamenii în zonele afectate de inundaţii. Nu în ultimul rând, logistica de organizare a evenimentului a fost grav afectată în timpul Festivalului Naţional de Folclor "Sus, sus, sus, la moţi, la munte" desfăşurat la Câmpeni".



Organizatorii amintesc că aproape în fiecare an, pe Muntele Găina, vremea a fost imprevizibilă.



"Este o decizie grea, care a fost cântărită serios şi care a fost necesară pentru siguranţa participanţilor, dar şi a celor câteva sute de persoane implicate în organizare. După cum ştiţi, asupra Munţilor Apuseni s-a revărsat o adevărată urgie, iar zona se află sub cod roşu de inundaţii. Pe Muntele Găina, aproape în fiecare an, vremea a fost imprevizibilă, iar o furtună care s-ar porni în timpul manifestărilor ar putea avea consecinţe extrem de grave", a declarat managerul Centrului de Cultură "Augustin Bena", Alexandru Pal.

Ediţia din acest an





Ediţia din acest an a sărbătorii era programată sâmbătă şi duminică pe platoul de pe Muntele Găina, la o altitudine de peste 1.400 de metri. În program erau incluse concerte de muzică populară, uşoară şi folk, expoziţii de fotografie, proiecţii de film, recitaluri cu muzică de fanfară, dar şi un târg al meşterilor populari din zonă.



Atestat documentar la 1816, Târgul s-a desfăşurat fără întrerupere până recent. În urmă cu cinci ani, tot din cauza inundaţiilor, evenimentul a avut loc doar la poalele Muntelui Găina, în comuna Avram Iancu. Anul trecut, Târgul de Fete nu a mai avut loc din cauza pandemiei de coronavirus.



La Târg a fost prezent, în 1852, şi împăratul austriac Franz Joseph I, în timpul unei vizite în Transilvania.