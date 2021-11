Tanti Sofica, de 76 de ani, mireasa anului. Bărbatul, mai mic cu 30 de ani. Nimeni nu a vrut să-i cunune - VIDEO

Nunta anului 2021 vine de la Iași, scrie bzi.ro, acolo unde o femeie în vârstă de 76 de ani s-a căsătorit cu un bărbat cu aproape 30 de ani mai tânăr decât ea.

De vreo 4 ani, cei doi au început o poveste de dragoste. Ambii spun că s-au cunoscut mai serios după ce soțul ei s-a stins. De atunci, Miluță a tot curtat-o pe Sofica. De relația lor a auzit toată comuna Șipote, căci acolo locuiesc cei doi îndrăgostiți. La început, lumea și-a făcut cruce când au auzit că Sofica se iubește cu Miluță, bărbatul care ar putea să îi fie fiu.

Cu toate acestea, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și spun că nu au vrut să trăiască în ”păcat”. Tot satul, dar și rudele au aflat că s-au cununat după ce au văzut mai multe imagini pe rețelele de socializare.

Nimeni nu a vrut să-i cunune

”Noi suntem împreună de când a murit soțul meu… Cam după jumătate de an, cam așa. Ei, la început toată lumea vorbea despre noi, nu era om să nu știe. După nu a mai fost cine știe ce tam-tam… ne-au lăsat în pace. Preotul tot mi-a spus că ar trebui să mă cunun, că trăim în păcat. Am vrut să mergem, dar nu am găsit nași. Nimeni nu voia să ne cunune. Până la urmă, fratele lui a acceptat și duminică ne-am cununat”, a spus Sofica Onică.

”Mie mi-e cam rușine. Ce să zic acum? Am făcut-o, am făcut-o. Ne-am cunoscut și am rămas împreună. Eu am venit recent în țară, am fost la muncă în străinătate. Ea mă aștepta mereu… Acum ne-am cununat. Eu am vrut să fiu mire, că nu am fost niciodată, și s-a îmbrăcat și ea în rochie de mireasă. După cununie am mers la nași, am stat la masă, cu serveală, cu muzică… a fost frumos”, a spus Miluță.

Ce și-au propus pe viitor

Întrebați despre planurile de viitor, cei doi soți au spus că au câteva.

„Acum ce planuri să avem? Trebuie să ne facem lemne pentru iarnă și trebuie să tăiem porcul. E bun, mare, la vreo 190 de kilograme. În rest, să fim sănătoși”, a spus Miluță.

Tanti Sofica a mai susținut că a fost supărată că cei cinci copii ai săi, din căsătoria anterioară, nu i-au fost alături la nuntă.