Tânără din Iran bătută de poliție, până la moarte cerebrală, pentru că nu purta hijab - VIDEO

Armita Geravand, în vârstă de 16 ani, s-a prăbușit după ce a urcat într-un metrou din Teheran la 1 octombrie.

Activiștii au acuzat poliția că a agresat-o pentru că nu purta hijab, dar autoritățile au insistat că ea a leșinat.

Nu există o confirmare imediată a stării Armitei din partea părinților sau a activiștilor. Adolescenta este tratată la spitalul Fajr din Teheran sub o securitate strânsă.

Mulți iranieni au tras paralele cu cazul Mahsei Amini, o tânără care a murit în detenție în septembrie 2022 după ce a fost reținută de poliția din Teheran pentru că purta hijab "incorect".

Martorii au spus că a fost bătută de agenții de poliție, dar autoritățile au atribuit moartea ei unor afecțiuni medicale preexistente.

Proteste anti-guvernamentale, care încă au loc, au izbucnit în întreaga țară când Amini a murit după trei zile în comă. Sute de persoane au fost ucise și mii de persoane au fost reținute într-o represiune violentă a forțelor de securitate.

Imaginile de pe camerele de supraveghere publicate de autoritățile iraniene o arată pe Armita Geravand, cu părul descoperit, urcând într-un tren la stația Shohada din Teheran, însoțită de alte două fete. Puțin mai târziu, una dintre fete iese din tren și se apleacă.

Ea și mai mulți pasageri sunt apoi surprinși când o cară de brațe și picioare pe Armita, inconștientă.

