Gabriela Băncilă a explicat, într-un interviu acordat DC News, care sunt proiectele cu care Administraţia Naţională de Meteorologie s-a înscris pentru a primi finanţare europeană prin PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă). Concret, e vorba de achiziţionarea şi punerea în funcţiune a mai multor sute de staţii meteorologice autonome.

"Şi Administraţia Naţională de Meteorologie, cu sprijinul Ministerului Apelor şi Pădurilor, a inclus în pilonul de tranziţie verde o reformă care se va concretiza printr-o investiţie de extindere a reţelei de observaţii de suprafaţă. Tot acest sistem este foarte important, şi pentru că vorbim de fenomene meteorologice din ce în ce mai frecvente şi cu caracter local, şi radarele şi sateliţii meteorologici sunt importanţi, dar sunt foarte importante şi staţiile meteorologice inteligente cum le numeşte Comisia Europeană în recomandările pe care le face pentru monitorizarea sau adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

300 de staţii meteorologice automate autonome pe care să le instalăm, dacă acest program va fi aprobat în forma actuală pentru reforma pe care am impus-o noi, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi 100 de staţii agrometeorologice pentru că, în contextul Centrului Agrometeorologic European, şi în această zonă nevoia de observaţii, apropo de secetă şi de efectele pe care aceasta le are, să crească şi această reţea de observaţii", a explicat, la DC News, Gabriela Băncilă.

România a depus oficial Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare la Bruxelles

"Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adică în sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15:30 am terminat de upload-at toate cele 240 de fişiere care înseamnă acum PNRR-ul, împărţit pe aproape 30 de capitole. Suntem aproape de capătul drumului, ca să zic aşa. În acest moment, România are PNRR-ul oficial depus. Urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene. Vom avea câteva luni în care vom primi scrisori de evaluare pe fiecare componentă, va trebui să decidem cum ţinem cont de aceste observaţii, astfel încât, la toamnă, să avem planul aprobat şi să mergem mai departe", a transmis ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.