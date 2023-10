Surpriză după vacanță. Casă unei familii, demolată din greșeală

Susan Hodgson a declarat într-un interviu acordat sâmbătă agenției Associated Press că, atunci când s-a întors din vacanță luna trecută, a găsit un morman de moloz în locul casei de familie pe care o deținuse de mult timp.

"Sunt furioasă, mă trezesc mereu gândindu-mă, este o glumă sau ceva? Sunt pur și simplu șocată", a spus Hodgson.

Ea a spus că un vecin a sunat-o în timpul absenței sale și a întrebat dacă cineva a fost angajat să demoleze casa pustie.

"Am spus nu, iar ea mi-a spus, ei bine, este cineva aici care tocmai a demolat întreaga casă", a povestit Hodgson.

Când vecina i-a confruntat pe muncitori, Hodgson a spus că aceștia au devenit neplăcuți.

"I-au spus să tacă și să-și vadă de treaba ei", a spus Hodgson.

Ea a trimis un membru al familiei să vadă ce se întâmplă. Când persoana responsabilă de șantier a verificat permisul de demolare, Hodgson a spus că acesta a recunoscut că se afla la adresa greșită.

"A fost sigilată timp de aproximativ 15 ani, o ținem sigilată, acoperită, iar iarba este tunsă, iar curtea este curată. Taxele sunt plătite, iar totul e în regulă", a spus ea.

Hodgson a spus că a depus o plângere la poliție și a discutat cu avocații, dar că se află încă într-o situație incertă.

"Suntem încă în procesul de a afla ce să facem. Continuăm să presăm în diferite direcții pentru a vedea dacă se va întâmpla ceva", a spus ea.

Până în ziua de azi, a declarat ea, compania cu sediul în Atlanta responsabilă, You Call It We Haul It, nu a contactat-o încă.

"Cum pot oamenii să vină și să demoleze proprietatea cuiva și apoi să plece pur și simplu? Cum pot crede că este în regulă? Aș vrea doar să vină să rezolve problema pe care au cauzat-o. Este greu de crezut că cineva crede că are dreptul să vină și să distrugă ceva și să plece de acolo fără să se întoarcă și să spună, îmi pare rău. Ce trebuie să fac să rezolv asta? A fost un accident. Nu mi-au oferit nimic”, a spus Hodgson.

Într-o declarație pentru postul de televiziune WAGA, compania a spus că investighează și lucrează pentru a rezolva incidentul, scrie The Guardian.

