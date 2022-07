Sucul natural care n-are alcool, dar îți dă senzații euforice. Unii ar putea crede că ești așa vesel de la vin, dar explicația este alta

Sucul natural de soc n-are alcool, dar îți dă senzații euforice. Unii ar putea crede că ești așa vesel de la vin, dar explicația este alta. Socata nu conține alcool, însă aceasta are efecte euforizante și ne ajută organismul în procesul de relaxare.

De asemenea, socata este un excelent suc detoxifiant și una dintre cele mai eficiente băuturi depurative. Probabil nu vă așteptați, dar acest suc este bun în tratamentul multor boli.

Printre efectele terapeutice ale sucului de socată se numără cele: detoxifiante, euforizante, emoliente, antiinflamatoare, antiinfecțioase, diuretice și expectorante.

Sucul este bun și pentru afecțiunile respiratorii, bronșite, răceli, viroze, alergii și pentru boli renale și urinare.

Sarea îți scurtează viața.

Este concluzia la care au ajuns cercetătorii.

Riscul de deces prematur este cu 28% mai mare la persoanele care adaugă prea multă sare în mâncare. Adăugarea excesivă de sare în alimentele preparate reduce cu doi ani şi trei luni speranţa de viaţă la bărbaţi, şi cu un an şi jumătate, la femei - susţin oamenii de ştiinţă americani, potrivit The Guardian, care citează un studiu al Universităţii de Sănătate Publică şi Medicină Tropicală Tulane din New Orleans (SUA).

Studiul a implicat 501.000 de persoane, care s-au aflat nouă ani sub stricta supraveghere a oamenilor de ştiinţă. Experţii au reuşit să constate că riscul de deces prematur este cu 28% mai mare la acei voluntari care adaugă în permanenţă sare în mâncare, în comparaţie cu cei care nu adaugă niciodată sare sau o fac destul de rar. Aportul total de sare este greu de stabilit şi de măsurat deoarece clorura de sodiu (NaCl) se găseşte în majoritatea alimentelor disponibile în comerţ.

Chiar şi reducerile modeste ale aportului de sare în mâncare probabil că poate să aibă ca rezultat beneficii semnificative pentru sănătate, a spus profesorul Lu Qi, cel care a condus acest studiu, conform Rador.

