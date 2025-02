SUA își văd interesul în Ucraina: Accesul american la minereuri va oferi „un scut de securitate“ după război

Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent a declarat miercuri că un acord între Kiev şi Washington privind accesul la resursele de minereuri va oferi Ucrainei un "scut de securitate" după război, iar preşedintele Volodimir Zelenski a spus că speră să se ajungă la un acord spre finalul acestei săptămâni, relatează Reuters și Agerpres.



Bessent, primul oficial la nivel de cabinet din echipa lui Donald Trump care a vizitat Kievul, a făcut aceste declaraţii după ce Zelenski a declarat că este gata să încheie un acord pentru a deschide accesul investiţiilor americane la resursele de minereuri ale Ucrainei.



Trump, care doreşte încheierea rapidă a războiului cu Rusia, dar nu a spus dacă va continua ajutorul militar vital pentru Kiev, a afirnat că vrea 500 de miliarde de dolari în minereuri rare din Ucraina şi că sprijinul Washingtonului trebuie să fie "asigurat".



Zelenski le-a declarat jurnaliştilor, după întâlnirea cu Bessent, că partea americană a prezentat un prim proiect de acord, pe care Kievul îl va studia şi speră ca vor putea încheia un acord la Conferinţa de Securitate de la München din 14-16 februarie.



"Am avut o conversaţie productivă, constructivă. Pentru mine, problema garanţiilor de securitate pentru Ucraina este foarte importantă şi am vorbit despre minereuri în general", a spus Zelenski, care urmează să se întâlnească cu vicepreşedintele SUA JD Vance la München.



La rândul său, Bessent a declarat că acordul privind minereurile face parte dintr-un "acord de pace mai mare pe care Trump îl are în vedere", adăugând că prima sa vizita în Ucraina a arătat că războiul este o prioritate de vârf pentru administraţia Trump.



Preşedintele Trump a confirmat săptămâna aceasta că îl va trimite în Ucraina şi pe emisarul său special Keith Kellogg, însărcinat cu pregătirea unei propuneri care să pună capăt celor trei ani de lupte dintre Ucraina şi Rusia.



Sosirea lui Kellogg la Kiev este programată pentru 20 februarie, potrivit unei surse din administraţia preşedintelui Zelenski.



Ucraina se teme de o dezangajare a SUA, principalul său sprijin militar şi financiar împotriva Rusiei.



Preşedintele american a spus că doreşte să pună capăt rapid războiului şi a criticat în trecut miliardele plătite de ţara sa Ucrainei. Donald Trump a mai spus că doreşte să obţină acces la resursele minerale ucrainene în schimbul ajutorului deja oferit. Ca răspuns, preşedintele ucrainean a invitat săptămâna trecută occidentalii să "investească" în exploatarea acestor resurse.

