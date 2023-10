SUA au prezentat dovezi cu drone iraniene găsite în Ucraina. „Nu ne temem să spunem asta public”

Conform declarațiilor Pentagonului, acest lucru arată o strânsă legătură între Iran și Rusia.

Agenţia de Informaţii pentru Apărare (Defense Intelligence Agency, DIA) a Departamentului Apărării Statelor Unite a expus diferite probe: fuselaje, motoare şi alte părţi din drone militare produse în Iran, inclusiv modelele Shahed 101, 131 şi 136. Acestea au fost prezentate pentru prima dată la misiunea americană la ONU; ele fuseseră deja accesibile public în august, la Washington.



Ambasadoarea americană la Naţiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a insistat că "nu sunt reproduceri, sunt adevărate. Arme de război transferate de Iran unor actori rău intenţionaţi", cu încălcarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU privind programul nuclear iranian.



"Unii oficiali iranieni nu şi-au ascuns ambiţia de a extinde vânzările acestor drone de atac (...) Nu ne temem să spunem asta public, dar avem nevoie de parteneriatul dumneavoastră, avem nevoie de vocile dumneavoastră", le-a spus ea zecilor de diplomaţi ai statelor membre ale ONU invitaţi să examineze resturile de drone.



Oficiali din cadrul DIA au arătat aceste probe materiale unor jurnalişti încă de miercuri seara, alături de alte epave de drone kamikaze, găsite în Irak în 2021 şi 2022, "aproape identice" cu cele recuperate din Ucraina în 2022.



Occidentul acuză de câteva luni Iranul că livrează Rusiei un număr mare de drone, în special explozive; Teheranul, care are relaţii apropiate cu Moscova, ajută astfel forţele armate ruse în războiul împotriva Ucrainei. Iranul dezminte acuzaţiile respective.



Generalul american Alexus Grynkewich a declarat la sfârşitul lui septembrie, în Emiratele Arabe Unite, că Statele Unite sunt îngrijorate de legăturile militare "înfloritoare" dintre Rusia şi Iran, vizibile din Siria până în Ucraina. Un analist al DIA a susţinut la New York acelaşi punct de vedere: "Strângerea relaţiei ruso-iraniene este foarte îngrijorătoare"; el a acuzat Iranul că "minte" despre livrarea de drone către Rusia, pentru războiul din Ucraina.



DIA arată că fuselajul de Shahed 131, dronă folosită în Ucraina în toamna lui 2022, are aceleaşi dimensiuni şi formă şi este construit cu aceleaşi materiale ca şi o dronă de modelul respectiv găsită în Irak în 2021. O altă dovadă că ambele aeronave fără pilot (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) sunt iraniene este structura alveolară, de tip fagure, care potrivit unui alt analist mal DIA este "aproape cu siguranţă" o tehnologie iraniană.



La misiunea americană de la ONU au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Regatului Unit, care au arătat presei rachete şi componente cu marcaje şi numere de serie iraniene. Britanicii susţin că este vorba de arme produse în Iran, confiscate în Golful Oman, trimise rebelilor Houthi din Yemen.



Concluzia unui oficial din DIA: "Aveţi aici o capacitate militară convenţională reprezentativă pentru Iran", care "rămâne o ameninţare destabilizatoare" în Orientul Mijlociu şi în Ucraina, conform Agerpres.

