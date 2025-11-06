SUA au impus sancţiuni economice împotriva unor persoane acuzate de spălare de bani pentru Hezbollah

Administraţia americană a impus joi sancţiuni economice împotriva unor persoane acuzate de spălare de bani care ar servi pentru finanţarea activităţilor mişcării Hezbollah, înaintea unei vizite a unui important oficial american în Liban, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Acţiunea are drept scop să sprijine dezarmarea Hezbollah", a transmis Departamentul Trezoreriei într-un comunicat.

Sancţiunile vizează persoane pe care Washingtonul le acuză că "au facilitat transferul a zeci de milioane de dolari din Iran către Hezbollah în 2025, folosind case de schimb valutar".

Mişcarea libaneză pro-iraniană "foloseşte aceste fonduri pentru a-şi sprijini forţele paramilitare, a-şi reconstrui infrastructura teroristă şi pentru a rezista eforturilor guvernului libanez de a-şi afirma controlul suveran asupra întregului teritoriu libanez", potrivit comunicatului.

Anunţul are loc într-un moment în care secretarul adjunct al Trezoreriei pentru terorism şi informaţii financiare, John Hurley, se află în vizită în regiune.

Israelul a lansat joi atacuri aeriene asupra sudului Libanului, după ce le-a cerut locuitorilor din trei sate să-şi părăsească locuinţele, afirmând că loviturile vizează situri ale grupării Hezbollah, pe care o acuză că încearcă să se reînarmeze.

Sancţiunile americane prevăd îngheţarea tuturor activelor persoanelor vizate din Statele Unite şi le interzice companiilor sau cetăţenilor americani să facă afaceri cu acestea, în caz contrar aceştia riscând să fie la rândul lor supuşi sancţiunilor.