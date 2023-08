Structură uriaşă, descoperită sub Australia. Ar avea 500 km diametru şi apariţia ei ar fi dus la dispariţia a 85% dintre fiinţele vii

Geologul Andrew Glikson spune că a găsit un crater lăsat de un impact cu un asteroid uriaş, sub continentul Australia. Cunoscut sub numele de "structura Deniliquin", craterul ar avea 320 de mile în diametru. Cea mai mare structură de impact din lume este craterul Vredefort, din Africa de Sud, care are 100 mile în diametru. Mărime similară are şi craterul Chicxulub, despre care se crede că e urma de impact a asteroidului care a dus la dispariţia dinozaurilor.

"Istoria bombardamentelor asupra planetei noastre cu asteroizi este, în mare parte, ascunsă", a spus Glikson, conform Futurism.

Existenţa structurii Deniliquin a fost propusă prima dată la finalul anilor 1990 de către Tony Yeates, care este co-autor al acestui studiu. O analiză care s-a încheiat în 2020 a confirmat existenţa unui structuri uriaşe sub o regiune din sudul New South Wales, fără a veni însă cu dovezi semnificative că ar fi fost cauzată de impactul unui asteroid. Cum poate trece, însă, o astfel de structură, neobservată?

"Când un asteroid loveşte, formează un crater şi aruncă miezul în aer. Este ca atunci când o picătură de apă se ridică în momentul în care arunci o piatră într-un lac. Această parte ridicată formează un dom, care se poate eroda timp de milioane de ani pentru a deveni tot mai puţin proeminent. Dacă acest crater nu este îngropat de sedimente, o coliziune între plăcile tectonice poate acoperi structura", a mai spus Glikson.

Din nefericire, cele mai multe dovezi despre structura Deniliquin au fost strânse până acum de la suprafaţă, iar Glikson spune că este nevoie de foraje la mare adâncime pentru a putea obţine dovezi ale unui impact.

Cu toate astea, ultimele sale cercetări sugerează că impactul cu asteroidul care a provocat structura ar fi avut loc acum 445 milioane de ani, lucru care coincide cu extincţia în masă de la finalul perioadei Ordovician, care a distrus peste 85% din toate fiinţele vii de pe planetă.

Conform lui Glikson, acest impact ar fi avut un efect cel puţin dublu faţă de cel care a dus la dispariţia dinozaurilor.

