Strategia PSD pentru relansare economică: Garanții de stat pentru IMM-uri, sprijin pentru tinerii angajați și credite companiilor bazate pe AI

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Politica
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Președintele interimar al PSD a prezentat, joi după-amiază, programul social-democraților de relansare economică.

„Vom continua să spunem că România are nevoie, ca de aer, de relansare economică”, spune Sorin Grindeanu.


„Săptămâna viitoare PSD va prezenta public programul de relansare economică a României, busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează. Invit partenerii de guvernare să susțină acest program. Vrem să fie un program național, nu doar al PSD” anunța Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, în Parlament, duminică, 7 septembrie.

În acest sens, Grindeanu a ieșit astăzi cu declarații în care prezintă strategia economică a partidului, una doar a PSD, pe care, speră el, o vor susține și partidele din coaliție. E ca un program economic „din umbră” al PSD, paralel cu propunerile Guvernului Bolojan, pe care știm că le prezintă sub forma unor pachete de măsuri fiscale.

Programul PSD, bazat pe trei piloni

Programul PSD privind relansarea economică cuprinde trei piloni principali: garanții pentru IMM-uri, stimulente pentru cercetare și inovare și sprijin pentru primul loc de muncă al tinerilor.

„O spun încă o dată, cum am făcut-o și săptămânile trecute: România are nevoie de o reformă, de restructurare și de reducerea cheltuielilor statului. Aici există unanimitate în cadrul Coaliției. Dar mai are nevoie de ceva: de creștere economică. De speranță și de viziune. Am văzut, zilele trecute, de la cel mai înalt nivel al statului, că nu avem un plan de țară. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus în urmă cu câteva zile. Dar nu este suficient să constatăm, ci trebuie să și facem ceva pentru a schimba aceste lucruri.

Noi, la PSD, ne asumăm acest lucru. Venim cu o propunere, cu un plan de relansare economică. Companiile din România și românii trebuie să vadă dincolo de întunericul austerității și un program de dezvoltare coerent. Acest plan pe care-l prezentăm, azi, în mare, e bazat pe investiții, în mod special, pe stimularea lor - în special pe stimularea investițiilor greenfield, cele de la zero și pe crearea de noi locuri de muncă și pe creșterea producției. Sunt cei trei piloni pe care ne-am bazat acest program. Doar cu investiții concrete-n industrie, agricultură, sănătate și în inovare - toate, cu o energie mai ieftină -, vom putea relansa economia și menține creșterea economică din ultimii ani.

Cum facem asta dacă nu mai sunt bani la buget și deficitul e redus? Asta e o întrebare cât se poate de legitimă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce propun social-democrații

„Propunerile pe care noi le facem presiune pe buget. Nu înseamnă cheltuieli bugetare. Majoritatea măsurilor sunt, de fapt, facilități pe care statul poate să le ofere pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau bani din fonduri europene, de exemplu, și alte surse fără impact bugetar direct.

De exemplu, propunem metoda creditului fiscal, o vrem țintită pe investiții noi și investiții în zone defavorizate. Propune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere, adică facilități date de stat, din impozitul pe profit - pe o durată de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani. 

Întregul pachet de relansare economică folosește, în general, trei instrumente simple, eficiente și verificabile: primul e legat de garanțiile de stat pentru IMM-uri. Ele reprezintă energia reală a economiei românești. Relansarea economică are nevoie de o finanțare rapidă; ca să poți ajunge la o relansare economică, trebuie să beneficiezi de această finanțare rapidă.

Propunem o schemă de garanții de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată astfel: 60% din plafon pentru investiții (echipamente, construcții, digitalizare), 40% pentru capital de lucru. Garanția publică pe care statul o poate da: deblochează foarte rapid creditarea, acolo unde riscul e foarte mare, dar unde potențialul pentru a face o afacere să aducă plus e reală. Schema vine la pachet, pentru că nu se pot da garanții de stat în orb, bineînțeles, cu criterii de eligibilitate clare, un plafon anual și condiții de transparență pentru utilizarea acestor fonduri.

De ce viabil acest pachet? Pentru că e pro-muncă: companiile primesc stimulent doar dacă angajează și formează; este pro-productivitate: răsplătește inovația și investițiile cu impact tehnologic; este pro-finanțare privată. Garanțiile de stat, de fapt, multiplică fiecare leu public în credite către economie și este, în ultimul rând, responsabil bugetar. Facilitățile sunt condiționate și recuperabile, dacă țintele sunt ratate. 

Al doilea instrument pe care-l propunem este crearea cadrului legal pentru susținerea companiilor care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare. Trăim într-o perioadă în care Inteligența Artificială devine o realitate cotidiană. Vrem să creștem acea parte a economiei bazată pe proprietate intelectuală. România are o serie de oportunități și de talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate. Aici avem câteva facilități propuse: până la 50% sprijin credit fiscal pentru investițiile în centrele de date și AI: hardware, spații, software critic. Superdeducere de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare realizate în maxim cinci ani. Și credit fiscal de 30% pentru cheltuielile de cercetare, dezvoltare și inovare și acces la creditele de cercetare cu cost redus.

Al treilea pilon e legat de primul loc de muncă pentru tineri. Niciun plan de redresare economică nu este complet fără tineri. De aceea, insistăm în acest pachet să fie măsuri care vizează o categorie importantă: tinerii care nu lucrează în acest moment și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau formare profesională și la care rata șomajului astăzi, când vorbim, este de peste 24%. Propunem acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 de lei pe lună, în primele 12 luni de angajare și de 1.250 lei în următorul an - acordată tinerilor angajați pentru prima dată, pe perioadă nedeterminată. (...) Odată pus în mișcare acest mecanism, avem câteva garanții pe care le vom cere, în mod obligatoriu, angajatorilor. Contractul trebuie să fie pe minim 12 luni după finalizarea acestor facilități. Să continue să fie angajați. Trebuie să avem și o perioadă de mentorat și un raport de formare la 6-12 luni, în așa fel încât să vedem rezultatele acestui input care vine în forma de ajutor. Trebuie să avem și o modalitate prin care statul să-și recupereze aceste facilități, dacă obligațiile nu sunt respectate de angajator”, a adăugat președintele interimar al PSD, joi după-amiază.

„Toate aceste instrumente se vor încadra în plafoanele ajutorului și regulile permise de UE cu un audit financiar și tehnic. Rezultatele sunt cât se poate de măsurabile. Vorbim despre brevete, prototipuri, produse lansate pe piață. (...) Se generează, astfel, locuri de muncă de calitate: cercetători, ingineri. Nu înseamnă doar contribuții salariale mai mari, ci mai ales o activitate economică în planul vertical al economiei. 

Putem să avem o capacitate digitală națională, dacă vorbim despre data center și AI; ne va duce autonomie și securitate. Și, în al treilea rând, proprietatea intelectuală, concepută în România, reprezintă venituri viitoare taxabile. (...) Românii trebuie să vadă că actuala guvernare e capabilă de mai mult, că e capabilă să ofere un plan viabil de relansare economică și să nu livreze doar austeritate extremă. Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument e acela de a oferi creștere economică. Asta este singura șansă pe care o avem noi, în acest moment. Doar cu tăieri, concedieri fără viziune, vom ajunge la fundul sacului. Românii trebuie să simtă că țara merge înainte, că oferim speranță și că avem viziune”, a mai spus Grindeanu.

