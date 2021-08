Statistici despre viteza excesivă pe şosele. Riscul de accidente, mai crescut dacă circuli cu 1% mai repede

1. Pentru fiecare creştere cu 1% a vitezei medii de deplasare, rezultă o creştere cu 4% a riscului de accident cu victime, respectiv cu 3% a riscului unui accident grav.

2. În cazul creşterii vitezei medii, riscul de mortalitate pentru pietonii loviţi frontal de o maşină creşte de 4,5 ori dacă maşina se deplasează cu 65 km/h în loc de 50 km/h. În cazul ciocnirii laterale dintre două maşini, riscul de mortalitate pentru ocupanţii din maşina lovită din lateral este de 85% la o viteză de 65 km/h.

3. Cu cât viteza maşinii e mai mare, cu atât ai mai puţin timp la dispoziţie să opreşti la timp pentru a evita un accident. O maşină mergând cu 40 km/h are nevoie de circa 8,5 metri pentru a opri. O maşină mergând cu 50 km/h are nevoie de circa 13 metri pentru a opri.

4. Într-o situaţie de urgenţă, timpul de reacţie al unui şofer obişnuit este, în medie, de 1,5 secunde. De aceea, pe autostradă se aplică regula celor 2 secunde. Fiecare 10 km/h în plus la viteza de deplasare înseamnă 4,16 metri străbătuţi suplimentar înainte de a apuca să reacţionezi. La viteze mari, participanţii tind să supraestimeze timpul de reacţie pe care îl au la dispoziţie;

5. Un pieton care este lovit de o maşină care circulă cu viteza de 65 km/h are o posibilitate de 4 ori mai mare să moară decât dacă este lovit la 50 km/h; 2.000 de vieţi ar putea fi salvate în fiecare an dacă am putea reduce cu 1 km/h viteza medie pe toate drumurile din Uniunea Europeană.

6. Câmpul vizual al şoferului se îngustează pe măsură ce acesta conduce mai repede. La 130 km/h, şoferul are un unghi vizual de doar 30 de grade, ceea ce înseamnă că poate vedea mult mai puţine pericole.

7. La o viteză de impact de 70 km/h, riscul de rănire fatală este de 16% pentru un ocupant al maşinii şi de 2 ori mai mare (38%) pentru un pieton. La 80 km/h, această probabilitate creşte la 33% pentru ocupanţii maşinii şi la 61% pentru pietoni, scrie promotor.ro.