Spitalul privat din Constanța, unde Mădălina a murit după ce a născut, era autorizat ca hotel - surse

Și probabil că Spa ar fi trebuit să fie. Sau să ofere astfel de servicii, dacă ne uităm că, la Primărie, acest spital apărea a fi hotel, din 2019 până în 2023. Ceea ce este și mai ciudat este că nu a apărut în 2019, ci mult mai înainte, când se numea Isis. Pe atunci, în urmă cu opt ani, o altă mămică a murit asemănător Mădălinei. Dar poveștile triste pălesc în fața ”magiei” promovate- pe bani grei - de ”influenceri”.

Ultimele informații, transmise în urmă cu scurt timp de Digi24, vin să arate o situație gravă. Acest spital nu a funcționat fără complicitate.

Controlul de la Spitalul din Constanța, al Ministerului Sănătății, ar fi scos la iveală că, la Primărie, spitalul ar fi figurat drept hotel, timp de patru ani, din 2019 până în 2023, conform sursei citate. În ciuda acestui aspect, se pare că Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea spitalului. Se pare că nu existau dotări minimale în acest spital, frigiderele specifice spitalelor fiind înlocuite cu cele casnice, pe care le au românii în bucătărie. În ele, ar fi fost găsite produse medicamentoase expirate. Aceste aspecte, dar și altele vor fi comentate astăzi, de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în conferință de presă, de la ora 14:00. Rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate.

O poveste prea frumoasă ca să fie adevărată*

Spitalul privat din Constanța, Armonia, fost Isis, își atrăgea pacientele cu povești frumoase, despre dreptul mamei de a alege, despre conexiunea mamă-copil, s.a.m.d. Spitalele clasice, în fața unor astfel de promovări, par a fi o gaură neagră, pentru bolnavi, nu pentru o viitoare mămică. Nașterea ar trebui să fie o bucurie, nu? Nu un prilej de mers la spital. Probabil că sunteți de acord cu tot ce am scris anterior. Pe asta a mizat și promovarea spitalului privat din Constanța. Pe emoție. Dar emoția nu trebuie să depășească rațiunea, mai ales când vorbim despre o sarcină cu risc maxim. Sănătatea copilului și sănătatea mamei ar trebui să primeze în orice context. Iar când acestea sunt puse în pericol până la moarte, nu va răspunde tiktokerul plătit să vă vândă povești. Știți comparațiile ”instagram” - ”viața reală”? Ei bine, o mie de euro ca să naști la un spital - spa nu pot părea o avere, dar nimeni nu ar trebui să-și cumpere cu o mie de euro moartea. Mădălina ar fi trebuit să nască într-o maternitate cu Terapie Intensivă complexă. Dar a văzut pe rețelele sociale acest ”spa” de vis pentru orice viitoare mămică. Mădălina a murit la câteva ore după naștere. Avea trombofilie și copilul reușise să-l obțină cu greu prin FIV. Probabil că i-a fost teamă, probabil că a vrut, în sfârșit, o poveste frumoasă, probabil că spera la emoții bune, după atât timp în care i-a fost greu. Dar cea mai frumoasă poveste este viața. Chiar și cu momente grele.

Spitalul, acolo unde Mădălina și-a trăit sfârșitul, se pare că nu e străin de alte proaspete mămici moarte, după cum citim din surse media. Nici astăzi nu recunoaște, de exemplu că nu are terapie intensivă complexă. Printr-un comunicat, se declară autorizat și echipat complet. În caz că, poate, vă așteptați la regrete.

Rămâneți pe DCNews pentru a afla informațiilor oficiale de la ministrul Sănătății, de la ora 14:00.

*Articolul prezintă și o opinie