Spitalul Foișor. Chirieac: Ce vedem acolo este încercarea disperată a lui Arafat să salveze vieţi

"Cineva a trebuit să ia o decizie de front"

"În privinţa Spitalului Foişor, dacă Vlad Voiculescu se ocupa de locurile în ATI şi în spitale, nu se ajungea aici. Atunci, cineva a trebuit să ia o decizie de front. Când eşti pe front şi ai morţi și răniţi în jurul tău, că eşti medic stomatolog sau medic chirurg, trebuie să faci operaţia, să scoţi glonţul din el. La fel cu Spitalul Foişor. Oamenii aceia nu sunt specializaţi în COVID, este adevărat. Sunt nişte profesionişti - că înţeleg că Foişor chiar era un spital de profesioniști în ortopedie -, dar asta este situaţia. Oricum, are mai multe cunoştinţe medicul ăla ortoped decât mine să îl facă pe unul bine, să încerce să îi salveze viaţa.

Aici ajungem. În patru luni, nu a făcut nimic noul ministru al Sănătăţii să sporească capacitatea spitalelor din Bucureşti. Câteva sute de bolnavi de COVID nu mai încap în spitalele din Bucureşti din cauza aroganței suverane şi a incompetenței pline de dispreţ a ministrului Sănătăţii şi a asistentei sale, doamna secretar de stat Andreea Moldovan.

"Asta este o încercare disperată"

Ce vedem acolo este încercarea disperată a lui Arafat să salveze vieţi. Asta este o încercare disperată. Putea să îi pună în nişte containere cărate de TIR-uri. Ce facem cu ei? E încă frig afară. Îi tratăm sub cerul liber? De bine, de rău, ăla e un spital nou, făcut în vremea PSD. Are dotări de ortopedie, nu de COVID, dar în orice caz este mai în siguranță omul acolo, are o şansă. Nu ştiu cât de mare este şansa, dar este o şansă mai mare într-un spital, decât să îi tratezi pe câmp", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

Azi-noapte, toți pacienții din Spitalul Foișor au fost evacuați, declanșându-se un adevărat haos. Ministerul Sănătății a decis transformarea untății spitalicești în spital suport COVID.

Acest articol reprezintă o opinie.